Grande successo per il debutto di Cosmoprof India Preview

Si è chiusa con successo Cosmoprof India Preview, la manifestazione organizzata da BolognaFiere e UBM India al Sahara Star Hotel di Mumbai. L'evento ha visto una partecipazione eccezionale di espositori e visitatori e ha contribuito allo sviluppo di nuove relazioni commerciali.



Con le manifestazioni di Bologna, Las Vegas e Hong Kong, che coinvolgono complessivamente oltre 370.000 professionisti e 7.000 aziende provenienti da tutto il mondo, la piattaforma Cosmoprof è arrivata ufficialmente in India, un mercato dinamico e in crescita per il settore della bellezza.



Il 10 e 11 settembre 107 aziende da 15 paesi – equamente suddivise tra offerta domestica e internazionale – hanno presentato le novità sia per il prodotto finito, nei settori Profumeria, Estetica, Capello, Nail e Accessori, sia per la filiera produttiva, con la presenza dei leader in contract manufacturing e private label, applicatori, packaging primario e secondario, ingredienti e materie prime.



L’evento ha visto la partecipazione di operatori di import/export, distributori, titolari di saloni e centri spa, retailer, trade commission, produttori di packaging e prodotto finito, contract manufacturer, aziende di macchinari per l’industria cosmetica.



Commentando la positiva conclusione della manifestazione, Yogesh Mudras, Managing Director di UBM India, ha dichiarato: "Stiamo finalmente entrando in un'era in cui l'industria indiana della bellezza si sta affermando nel mercato mondiale. Un gran numero di aziende stanno raggiungendo una posizione di spicco nel settore, grazie anche all'aumento del potere d'acquisto dei consumatori indiani e del crescente interesse per i prodotti beauty. Cosmoprof India ha raccolto un numero notevole di operatori B2B. Sono stati due giorni estremamente coinvolgenti e informativi: sebbene fosse solo un'anteprima, la manifestazione ha coinvolto tutti i segmenti del settore della bellezza, con conferenze e dimostrazioni dal vivo molto apprezzate dai partecipanti".

Cinzia Barbieri, Board Member di BolognaFiere Cosmoprof e BolognaFiere Group, ha dichiarato: "Siamo molto orgogliosi dei buoni risultati di questa anteprima di Cosmoprof India: 3898 operatori dell’industria cosmetica indiana, buyer, distributori e aziende hanno visitato la fiera per incontrare aziende locali e internazionali in linea con le loro esigenze di business. L’appuntamento è per la prossima edizione, in programma dal 12 al 14 giugno 2019 al Bombay Convention & Exhibition Centre (BCEC), e pensiamo davvero che Cosmoprof India diventerà presto un evento di riferimento per l'industria beauty in India e nella regione dell'Asia meridionale".



Presentazioni di alto livello hanno arricchito il palinsesto di Cosmoprof India Preview. Le sessioni di approfondimento e i seminari di Cosmotalks hanno visto la collaborazione di partner di fama internazionale: Beautystreams, Euromonitor, ICMAD - Independent Cosmetic Manufacturers and Distributors, Centdegrés, Kline & Company e JCKRC SPA Destination.

Cosmoprof OnStage ha ospitato il meglio dell'innovazione e della creatività per l'industria cosmetica, con dimostrazioni dal vivo, show capelli, spettacolari nail art, tecniche di make up, trattamenti di bellezza all'avanguardia e nuovi prodotti presentati dalle aziende espositrici. Tra i partecipanti, Samir Modi, il fondatore di Colorbar, sponsor anche della serata di gala.

Cosmoprof India ha collaborato con l'agenzia di design centdegrés nell’ambito del progetto #VibrantIndia, un esclusivo wall per esplorare le opportunità della cultura della bellezza indiana. Ricca di colori e trame, la cultura indiana è una fonte inesauribile di ispirazione per i professionisti della bellezza. Prendendo ispirazione da ingredienti indiani, consuetudini dei consumatori e un'interpretazione astratta dei colori, Firmenich ha creato tre fragranze esclusive, mentre ICC ha offerto smalti in tre colorazioni esclusive.



In collaborazione con Beautystreams, Cosmoprof India Trends presenterà le tendenze e le innovazioni dei prodotti delle aziende espositrici di maggior impatto per il mercato.



Per aumentare le opportunità di business durante l'evento, l’International Buyer Program di Cosmoprof ha favorito gli incontri B2B tra aziende, distributori, acquirenti, importatori e fornitori dall'India, dagli Emirati Arabi Uniti e dal Sud-est asiatico.



Prossimo appuntamento per l’industria cosmetica Indiana, dal 12 al 14 Giugno 2019 al Bombay Convention & Exhibition Centre (BCEC), con Cosmoprof India 2019.