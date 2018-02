Grants4Apps Italy: Bayer lancia le startup e già pensa alla nuova edizione

Lo spazio di co-working che Bayer ha messo a disposizione delle startup

Si è chiusa oggi nella sede di Bayer Italia la prima edizione di Grants4Apps Italy. Il periodo di co-working presso la sede milanese della multinazionale tedesca era cominciato lo scorso maggio, per le tre startup che si erano accreditate vincendo la prima call del progetto Grants4Apps Italy , tra oltre 30 candidati nel settore Life Science.

Monica Poggio, a.d. di Bayer Italia , si è detta soddisfatta dell'esperienza di questo progetto, grazie al quale Collabobeat, dr.care e StayActive hanno quindi avuto l'opportunità di crescere grazie alla collaborazione con Bayer.

Anche per il 2018, l'azienda conferma la propria iniziativa, annunciando la seconda edizione del progetto Grants4Apps Italy , con la call e la selezione di startup che avranno la possibilità di partecipare al nuovo programma di incubazione di 100 giorni.

Lo scopo di Bayer va però oltre questo definito orizzonte: obiettivo finale è creare l'opportunità perchè nascano collaborazione di più lungo respiro, come ad esempio quella con Indigo AI , con cui l'azienda del settore pharma ha sviluppato un chatbot presentato al CES di Las Vegas, e di startup come Pharmaprime e D-Eye.

La prima edizione di Grants4Apps Italy , osservatorio dedicato all'innovazione digitale, ha permesso di mettere in luce startupper italiani con idee brillante, a cui Bayer ha dato l'opportunità di crescere con un sostegno formativo e pratico.

Conosciamo meglio le tre startup che hanno beneficiato del periodo di incubazione presso il co-working nella sede di Bayer Italia:

dr.care è una piattaforma per consulti medici online, incentrata sulla pediatria. È uno strumento in grado di fornire consulti personalizzati in maniera instantanea, anche durante i weekend (quando per le famiglie è difficile raggiungere il pediatra) o quando serve il parere di uno specialista. Grazie a un team di 25 pediatri professionisti in tutta Italia, dr.care assicura risposte entro un'ora.

Il team di dr.care

StayActive è un dispositivo che corregge la postura, sia in piedi che da seduti. Una volta indossato e calibrato in pochi secondi attraverso l'app per smartphone, il dispositivo rilascia una lieve vibrazione ogni volta che si assume una postura scorretta. Per garantire accuratezza e precisione dei dati, StayActive ha dato vita a una collaborazione con l'Istituto Scientifico Italiano Colonna Vertebrale. Di recente vincitrice dell'acceleratore Generali/H-Farm, la startup lo scorso anno ha portato a termine una campagna di crowdfunding su Eppela, co-finanziata da Poste Italiane.

Il team di StayActive



Collabobeat è una piattaforma di comunicazione digitale tra team medico e paziente, dedicata all'oncologia. Ha già realizzato una sperimentazione in un reparto di onco-ematologia pediatrica e parte della sua tecnologia è stata recentemente acquisita da un'azienda leader di cartelle cliniche elettroniche verticali sull'oncologia.