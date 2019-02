Grasso corporeo: come i geni guidano la distribuzione dei chili di troppo NEWS

Massa grassa come eliminarla: ecco da cosa dipende la percentuale di grasso corporeo. OBESITà NEWS

Massa grassa e predisposizione all’obesità? Ancora una volta a stabilire dove finiremo per accumulare il grasso in eccesso è il Dna. Sia nei fisici a mela dove i chili di troppo finiscono per accumularsi sull'addome, sia in quelli a pera, dove ad ingrossarsi sono glutei e cosce, la predisposizione all’obesità e al grasso in eccesso è il più delle volte genetica.

Obesità: geni che guidano la distribuzione del grasso corporeo. Studio su DNA che predispone all’OBESITà

Il consorzio Genetic Investigation of Anthropometric Traits (Giant), che include molti ricercatori dell'Università della Carolina del Nord a Chapel Hill, ha identificato molteplici varianti genetiche associate alla distribuzione del grasso corporeo. I risultati, descritti su 'Nature Genetics', gettano nuova luce su come i nostri geni possono predisporre all'obesità.

Obesità e massa grassa: il DNA che predispone ai chili di troppi nella distribuzione del grasso corporeo. Il ruolo delle varianti genetiche nell’obesità

Il Consorzio Giant è una collaborazione internazionale forte di oltre 275 scienziati che cercano di identificare i particolari elementi genetici che influenzano dimensioni e forma del corpo umano.

Identificare le varianti associate all'obesità è fondamentale per lo sviluppo di interventi mirati a ridurre il rischio di malattie croniche come ipertensione, diabete di tipo 2 e malattie cardiache, a cui l'obesità contribuisce in modo significativo.

Studi precedenti hanno identificato dei loci, ovvero posizioni lungo un cromosoma, in cui sono localizzate le relative varianti genetiche che predispongono gli individui a un rapporto tra la circonferenza della vita e quella dei fianchi più alto, un sistema per valutare la distribuzione del grasso corporeo. Valori inferiori sono, infatti, associati a una minore incidenza di queste malattie.

Grasso corporeo in eccesso: i set genetici che influenzano grasso e chili in eccesso. I geni associati all’obesità

In questo studio il team di cui fa parte Kari E. North ha trovato 24 loci di codifica - 15 comuni e nove rari - lungo i cromosomi che predispongono a un rapporto vita-fianchi più alto.

Ulteriori analisi hanno rivelato alcuni set genetici che hanno influenzato non solo il metabolismo ma anche la regolazione del tessuto adiposo, la crescita ossea e l'adiponectina, un ormone che controlla i livelli di glucosio e abbatte il grasso.

Il team ha anche eseguito studi funzionali su altri organismi, identificando due geni associati ad un aumento significativo dei livelli di trigliceridi e del grasso corporeo tra le varie specie.

"Per la prima volta, siamo stati in grado di esaminare su larga scala il modo in cui le varianti a bassa frequenza e rare influenzano la distribuzione del grasso corporeo", ha affermato Kari E. North.

Obesità: ridurre grasso corporeo per combattere diabete e malattie del cuore. Nuovi trattamenti per l’obesità

"Queste varianti sono più rare nella popolazione, ma gli effetti che hanno sugli individui sono molto più grandi, cosa che li rende clinicamente rilevanti”.

"Una migliore comprensione delle basi genetiche della distribuzione del grasso corporeo - conclude North - potrà portare a trattamenti migliori per l'obesità e una serie di malattie su cui influisce questa patologia, ad esempio il diabete di tipo 2 e le malattie cardiache".