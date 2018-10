Gravidanza: due figli in un anno è rischioso per la salute della madre

GRAVIDANZA: AVERE DUE FIGLI A POCA DISTANZA È PERICOLOSO

Avere due figli con 18 mesi di differenza è il minimo tempo di attesa consigliato dai dottori per non mettere a rischio madre e bambino

Brevi tempi di attesa tra le gravidanze sottopongono a rischio di parto prematuro, bambini più piccoli e aumento della mortalità infantile e materna. Un nuovo studio suggerisce che il tempo necessario tra una gravidanza e l’altra è di 18 mesi. I ricercatori sperano che i risultati saranno in ogni caso "rassicuranti" per le donne anziane considerando che le attuali linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomandano un intervallo ideale di 24 mesi e non meno di 18 mesi.

AVERE DUE FIGLI VICINI È RISCHIOSO: BISOGNA ASPETTARE ALMENO 18 MESI, LO STUDIO

L'autore senior dello studio, la dottoressa Wendy Norman, ha dichiarato "Raggiungere quell'intervallo di un anno dovrebbe essere fattibile per molte donne ed è chiaramente utile per ridurre i rischi di complicazione".

Lo studio, condotto dalla University of British Columbia (UBC) e della Harvard TH Chan School of Public Health e pubblicato sul JAMA Internal Medicine ha analizzato circa 150.000 nascite in Canada.

Lo studio ha rilevato che attendere tra 12 e 18 mesi è il lasso di tempo ideale tra il parto e una nuova gravidanza.

I ricercatori hanno anche scoperto:

Avere un figlio a meno di 12 mesi dopo il parto è stato associato ad un aumento di rischi per le donne di tutte le età

Le donne over 35 che hanno concepito sei mesi dopo un parto precedente hanno un rischio dell'1,2% di mortalità o problemi collegati alla gravidanza (12 casi su 1.000 gravidanze)

Avere figli con 18 mesi di differenza ha ridotto il rischio allo 0,5% (cinque casi su 1.000)

Le donne più giovani che sono rimaste incinta sei mesi dopo un parto precedente hanno un rischio dell'8,5% di parto prematuro. Il rischio di parto prematuro è sceso al 3,7% se hanno aspettato 18 mesi tra le gravidanze

L'autrice principale dello studio, Laura Schummers, ha dichiarato: "Il nostro studio ha rilevato un aumento dei rischi per madre e bambino quando le gravidanze sono a distanza ravvicinata, anche per le donne di età superiore ai 35 anni. I risultati per le donne anziane sono particolarmente importanti, poiché le donne anziane tendono ad avere gravidanzeravvicinate e spesso lo fanno intenzionalmente".

La raccomandazione dunque è quella di migliorare l'accesso alla contraccezione postpartum, o astenersi da rapporti sessuali non protetti con un partner maschile dopo una nascita