Gruppo Pharmanutra: nuovi accordi sul ferro sucrosomiale per Grecia e Ucraina

La linea di prodotti SiderAL® a base di Ferro Sucrosomiale®, il brevetto che ha permesso al Gruppo PharmaNutra di guadagnare una posizione di leadership nella produzione di complementi nutrizionali a base di ferro, continua a consolidare la propria presenza sui mercati internazionali, grazie ai recenti, importanti accordi firmati con i partner Win Medica per la Grecia e Medintorg per l'Ucraina.



L'accordo con Win Medica, già al fianco di PharmaNutra S.p.A. per la distribuzione della linea SiderAL Adult nella penisola ellenica, è stato firmato da Junia Pharma S.r.l., la società del Gruppo dedicata esclusivamente allo sviluppo e alla commercializzazione di prodotti per uso pediatrico. Oggetto del nuovo contratto sarà il lancio sul mercato di SiderAL® Drops, il primo prodotto a base di Ferro Sucrosomiale® dedicato alla pediatria in Grecia.

L’agreement con Medintorg, invece, altro storico partner di PharmaNutra S.p.A. per la Federazione Russa, riguarda la distribuzione dei prodotti della linea SiderAL® , nello specifico di SiderAL® Int, SiderAL® Forte e SiderAL® Gocce, in Ucraina, Paese dell'Unione Europea con una popolazione di oltre 42 milioni di abitanti e un PIL reale che nell'ultimo trimestre del 2018 è cresciuto del 3,4 per cento (fonte Agenzia Nova).



In entrambi i casi si tratta quindi del consolidamento dei rapporti con partner che hanno contribuito alla crescita del Gruppo PharmaNutra sui mercati internazionali, nonché l'conferma del valore scientifico della Tecnologia Sucrosomiale®, l'innovativo brevetto di Alesco S.r.l., azienda del Gruppo produttrice e distributrice di materie prime per l'industria farmaceutica e dell'integrazione alimentare, su cui si basa la linea di prodotti SiderAL®.



Andrea Lacorte, Presidente di PharmaNutra, dichiara: “La crescita costante del Gruppo PharmaNutra sui mercati internazionali passa anche dall'ampliamento e dal rafforzamento dei rapporti già esistenti con i nostri partner esteri. È il caso dei nuovi accordi siglati con WinMedica e Medintorg, con cui siamo già al lavoro in Grecia e Russia con reciproca soddisfazione e risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Consolidare questi rapporti è un atto di reciproca fiducia, che porterà a presidiare maggiormente le aree in oggetto e ad ampliare la nostra presenza in territori in cui siamo già presenti".