Guardare il calcio fa bene alla salute: vale come una camminata di oltre 1ora

Guardare il calcio fa bene alla salute: ecco la scoperta

Che giocare a calcio faccia bene a causa dell’attività fisica svolta è cosa nota. Ma sapevate che fa bene anche solo guardare una partita di calcio? È ciò che ha scoperto l’Università di Leed, in Inghilterra.

Guardare il calcio fa bene: i benefici

Guardare una partita di calcio in tv o allo stadio fa bene alla salute perché “favorisce la circolazione, riduce la pressione arteriosa, libera endorfine, migliora l’umore e fa pure dimagrire”, hanno spiegato i ricercatori.

Guardare il calcio fa bene: la frequenza cardiaca aumenta, come in una camminata lunga

I ricercatori hanno analizzato le reazioni di 25 tifosi del Leed tra i 20 ed i 62 anni. Hanno scoperto che, durante i 90 minuti di partita, la loro frequenza cardiaca aumentava del 64%, come se avessero fatto una camminata di un’ora e mezza.

Lo studio ha inoltre rilevato che ad ogni goal del Leed i battiti dei tifosi aumentavano del 27%. Per ogni goal subito invece le pulsazioni aumentavano del 22%.

Guardare il calcio fa bene: la vittoria fa diminuire la pressione sanguigna, la sconfitta la fa aumentare

La ricerca condotta in Inghilterra ha anche rilevato che in caso di vittoria, la pressione sanguigna dei tifosi diminuiva, mentre in caso di sconfitta aumentava.