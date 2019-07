Gusci d’uovo per rigenerare le ossa in caso di tumori, incidenti e vecchiaia

Gusci d’uovo per rigenerare velocemente le ossa nelle persone colpite da incidenti, tumori o invecchiamento

I gusci d’uovo saranno utilizzati per migliorare la crescita delle ossa non solo nelle persone soggette ai danni da invecchiamento, ma anche in quelle colpite da incidenti o tumori.

La studio è stato condotto dai ricercatori dell’Università del Massachusetts, a Lowell ed è pubblicato sulla rivista scientifica Biomaterials Science.

Gusci d’uovo per riparare velocemente l’apparato osseo lesionato

I ricercatori hanno sviluppato una nuova tecnica per riparare l’apparato osseo lesionato. I gusci d’uovo vengono inseriti in una miscela di idrogel, che formerebbe una specie di telaio in miniatura per la crescita delle ossa in laboratorio. Questa tecnica permetterebbe poi gli innesti nel corpo.

Lo studio dimostra che, quando le particelle del guscio d’uovo, costituite principalmente da carbonato di calcio, vengono incorporate nella miscela di idrogel, aumentano la capacità delle cellule ossee di crescere e indurirsi. Questo consentirebbe di accelerare la guarigione.

Gusci d’uovo per riparare le ossa: in cosa consiste la nuova tecnica

La nuova tecnica per la rigenerazione delle ossa prevede uno specifico procedimento. Le cellule ossee vengono prelevate dal corpo del paziente e introdotte nella miscela di idrogel. Vengono coltivate in un incubatore e successivamente impiantate nell’organismo.

Gusci d’uovo per rigenerare le ossa: rischio di rigetto ridotto perché le cellule vengono prelevate dal paziente

Secondo la ricercatrice Gulden Camci-Unal, questa tecnica ridurrebbe anche il rischio di rigetto. Le cellule utilizzate per rigenerare l’osso sono infatti prelevate dal paziente stesso, dunque la possibilità che il sistema immunitario dell'individuo rigetti il ​​nuovo materiale sarebbe notevolmente ridotta.