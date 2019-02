"Health Care per Noi": check up gratuiti per i dipendenti di TIM

TIM lancia una campagna di prevenzione che prevede un check up gratuito per gli over 45. Si tratta dell’iniziativa "Health Care per Noi", il programma biennale che da febbraio permette di usufruire gratuitamente del checkup sanitario personalizzato, sulla base delle proprie esigenze, nell’ambito di un percorso di prevenzione definito e differenziato per sesso ed età.



Il pacchetto comprende esami di laboratorio e strumentali e visite specialistiche riguardanti le principali branche della medicina (come ad esempio cardiologia, ginecologia, oculistica, dermatologia).

Una volta aderito all’iniziativa, tutti i dipendenti potranno, attraverso un applicativo web, scegliere il centro diagnostico convenzionato e definire la composizione del proprio check up medico.



L’iniziativa va ad arricchire il programma di attività di welfare che TIM mette a disposizione dei propri dipendenti: dalla possibilità di richiedere prestiti per motivazioni importanti e predeterminate (malattie e cure parentali, acquisto prima casa, ecc.), all’utilizzo degli storici servizi welfare come asili nido, centri estivi per i figli, oltre alla possibilità di usufruire di un sistema di previdenza complementare e di una assistenza sanitaria integrativa.



L’attenzione ai dipendenti si manifesta anche con percorsi formativi sulle competenze digitali con l’obiettivo di sviluppare e diffondere le nuove competenze digitali necessarie per garantire competitività a TIM nel breve, medio e lungo termine anche sui nuovi business, per sostenere la trasformazione e l’evoluzione dal punto di vista tecnologico, di business e culturale.



Tutte queste iniziative, nate dall’ascolto delle persone di TIM, migliorano il benessere delle persone e aumentano il loro senso di appartenenza all’Azienda.