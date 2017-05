Test salivari per Hiv a Magione. Nuovo test HIV rapido, sicuro e anonimo

Error processing SSI file



Test rapidi salivari per Hiv a Magione: il secondo ospedale in Umbria dopo Perugia

Dopo Perugia ora è la volta dell’Ospedale Santa Maria della Misericordia di Magione che diventa la seconda struttura ospedaliera in Umbria dove è possibile richiedere il test salivare per Hiv che può essere effettuato all'interno del centro di salute presso il SerT e il consultorio.

Test salivari per Hiv a Magione: un test rapido, sicuro e anonimo

Spiega Claudio Sfara del reparto di malattie infettive del Santa Maria della Misericordia di Magione nonché presidente dell'associazione umbra per la lotta contro l'Aids:

"Il test salivare per Hiv è un test rapido, sicuro e anonimo. Questo nuovo sistema di ricerca ci permette di poter rilevare, in soli venti minuti, la presenza del virus senza prelievo di sangue ma solo prendendo un campione di saliva. Il test salivare per Hiv viene effettuato a richiesta, dopo un colloquio individuale, da personale esperto e formato. In caso di risultato positivo si procederà a ulteriori test di laboratorio nel sangue. Una diagnosi precoce consente, con le attuali terapie, di tenere sotto controllo il virus. Purtroppo, in troppi casi, arrivano malati conclamati anche con gravi patologie che rendono difficile, se non impossibile, una cura. Ricordiamo che il virus Hiv non si trasmette con la saliva".