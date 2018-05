HIV: video mostra come il virus HIV infetta le cellule durante il sesso

TRASMISSIONE SESSUALE DELL'HIV REGISTRATA DAL VIVO MENTRE IL VIRUS ATTRAVERSA IL MUCO GENITALE

L’HIV è stato catturato dalla telecamera: scienziati mostrano come l’ HIV infetta le cellule durante il rapporto sessuale in un video dove il virus attraversa il muco genitale . Il video in tempo reale offre un nuovo assaggio di come esattamente l'HIV infetta le cellule durante il rapporto sessuale.

"Abbiamo avuto questa idea di verificare come l'HIV infetta il tessuto del tratto genitale, ma seguire qualcosa di vivo è completamente diverso: così è possibile definire la sequenza precisa degli eventi.", ha detto Morgane Bomsel, biologa molecolare presso l'Institut Cochin di Parigi e autrice senior dello studio.

VIDEO HIV: VIDEO MOSTRA COME HIV INFETTA CELLULE DURANTE IL SESSO

Per il video, i ricercatori hanno creato un modello di tessuto genitale in laboratorio che comprendeva le cellule che rivestono le mucose genitali, note come cellule epiteliali. Il virus §HIV, che infetta le cellule del sistema immunitario, è stato etichettato con una proteina fluorescente verde.



Guarda come una cellula T trasmette l'HIV sessualmente a un nuovo ospite

Nel video, un tipo di cellula immunitaria chiamata cellula T è infetta da HIV e questa cellula entra in contatto con le cellule epiteliali. Una volta che queste cellule sono in contatto, si forma una tasca chiamata sinapsi virologica che consente alle particelle virali di spostarsi dalla cellula infetta alla cellula non infetta.

In quello che sembra un fucile da tiro sparato in un film di fantascienza, l'HIV sprizza dalla cellula T nella cellula epiteliale. L'HIV in realtà non infetta la cellula epiteliale, ma viaggia invece attraverso la cellula e successivamente viene inghiottita dai macrofagi. Dopo circa 20 giorni, l'HIV entra in una fase latente o "dormiente", ma è ancora all'interno dei macrofagi, il che rende il virus più difficile da prendere di mira con i farmaci.

COME LE CELLULE INFETTATE DALL'HIV SI TRASMETTONO SESSUALMENTE, IL VIDEO

Un obiettivo per le nuove strategie di prevenzione dell'HIV sarebbe "agire molto presto contro l'infezione per evitare questa formazione di riserva" nei macrofagi, ha detto Bomsel. Facendo luce sui primi passi della trasmissione dell'HIV, il nuovo studio potrebbe aiutare i ricercatori a compiere passi verso questo obiettivo. Un'idea sarebbe quella di produrre un vaccino attivo sulle membrane mucose genitali, "perché non puoi aspettare" per fermare la diffusione dell'HIV, ha detto Bomsel.

I risultati sono stati descritti in uno studio pubblicato oggi nella rivista Cell Reports.