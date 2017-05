Hpv genitori poco informati sui rischi: Hpv causa il tumore anche negli uomini

Solo 1 genitore su 2 sa che Hpv causa tumori anche nell'uomo

I genitori italiani non sono ancora sufficientemente informati e consapevoli rispetto ai rischi del Papilloma virus, le mamme sono più informate dei papà.

Hpv, il 47% dei genitori ignora il rischio tumori per figli maschi

Ecco alcuni dei risultati della ricerca 'Chi ha paura del Papilloma virus? Com'è cambiato l'atteggiamento dei genitori italiani verso la vaccinazione anti-HPV', presentata oggi a Roma da Ketty Vaccaro, responsabile area Welfare e Salute del Censis:

L'85% dei genitori dice di sapere cosa sia l'HPV, ma tra i papà la quota si abbassa al 75,9%.

L'87,4% dei genitori (il 91,6% delle donne) associa correttamente il virus al tumore al collo dell'utero,

Il 47,2%, quindi una percentuale di molto inferiore rispetto al dato sopra, sa che l' HPV può essere responsabile di altri tumori che riguardano anche l'uomo

Il 36,6% dei genitori è convinto che l'HPV sia un virus che colpisce esclusivamente le donne.

La percentuale delle mamme consapevoli che l'HPV è un virus responsabile dei condilomi genitali si è ridotta di 10 punti, passando dal 43,5% del 2011 al 34,4% del 2017

Il rapporto del Censis è stato realizzato con il contributo non condizionante di Msd Italia sui livelli di conoscenza, le fonti di informazione e gli atteggiamenti dei genitori italiani sul tema a 6 anni di distanza dal precedente studio

Hpv, genitori poco preparati: gli strumento di informazione sull’Hpv

Per quanto riguarda le fonti d'informazione, i dati indicano che è sempre più rilevante il ruolo svolto dai media, ma i professionisti della sanità continuano a mantenere un ruolo strategico. Il 44,2% dei genitori si è informato sull'HPV attraverso i media tradizionali, il 39,1% ha ricevuto informazioni dal medico, il 30,7% le ha trovate sul web, il 26,2% per mezzo della rete familiare e amicale, il 21,8% attraverso il servizio vaccinale delle Asl.

Tuttavia il giudizio che gli intervistati esprimono nei confronti dell'informazione disponibile sul Papilloma virus e la vaccinazione non è positivo: quasi la metà dei genitori afferma che le informazioni che circolano al riguardo sono poche e poco chiare (48,9%), mentre il 32,5% pensa che circolino molte informazioni ma confuse e contraddittorie

Papilloma virus vaccino

Per quanto riguarda il vaccino contro l'HPV, il 73,8% sa che è disponibile e, tra questi, il 40% sa che si tratta di una vaccinazione indicata sia per le figlie femmine che per i figli maschi di 12 anni. Le figlie femmine vaccinate risultano essere il 56,6%, i figli maschi appena il 7,3%.