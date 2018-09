I gatti fanno bene a salute: adottare un gatto allunga la vita, i 10 benefici

IL GATTO L'AMICO DEL CUORE, ADOTTARLO ALLUNGA LA VITA

Possedere un gatto o un gattino può fornire molteplici benefici per la salute. I gatti sono soffici, indipendenti e affettuosi, richiedono molta meno attenzione dei cani e spesso sono in grado di badare a loro stessi. Che per casa si aggiri un gatto desideroso di coccole o un gatto introverso e tranquillo, il senso di compagnia e l'amore che si ha per un animale domestico può portare a molteplici benefici per la salute

Per questo motivo la Fondazione Iseni e il Centro Cuore Malpensa, che l'anno scorso avevano lanciato una pet-therapy con l'adozione gratuita di cani, partono da ottobre, con un'analoga iniziativa con i gatti. (leggi: Il gatto? Un toccasana per la salute: fa bene al cuore e rende pure più felici)

10 MOTIVI PER AVERE UN GATTO A CASA

Ecco i 10 benefici del gatto sull’uomo:

Avere un gatto in casa riduce lo stress e l'ansia:

Possedere un gatto può essere lenitivo e innescare sostanze chimiche calmanti nel corpo, riducendo i livelli di stress e ansia. I gatti sono noti per non richiedere troppe attenzioni, quindi una semplice sessione di petting è spesso sufficiente per rilassare i proprietari e distrarli da altre preoccupazioni.

Avere un gatto in casa riduce il rischio di ictus:

Gli studi dimostrano che i proprietari di gatti hanno meno probabilità di essere a rischio di ictus rispetto a qualsiasi altro proprietario di animali domestici. Gli scienziati ipotizzano che questo sia anche grazie alle poche esigenze di un gatto.

Avere un gatto in casa procura benefici terapeutici:

Vivere con un gatto innesca il rilascio di ossitocina, l'ormone noto per indurre sentimenti di amore e fiducia provocando un effetto calmante del. Le persone che attraversano momenti difficili di dolore o di lutto riferiscono che parlare al loro animale domestico aiuta a capire i loro sentimenti, dal momento che è spesso più facile parlare a qualcosa che non risponderà e non può giudicare che a un altro essere umano. Inoltre, uno studio ha scoperto che i bambini con autismo avevano più probabilità di essere meno ansiosi e calmi mentre accarezzavano un gatto.

Avere un gatto in casa aumenta l'immunità:

L'esposizione al pelo di animale domestico in casa si traduce in una maggiore resistenza agli allergeni, riducendo il rischio di allergie e asma.

Avere un gatto in casa abbassa la pressione sanguigna:

I proprietari di gatti sono noti per avere una pressione sanguigna più bassa rispetto a chi non ne possiede uno a causa della presenza calmante che i gatti forniscono. È stato condotto uno studio stato condotto con una stanza piena di proprietari di gatti. Nello studio, i proprietari parlerebbero ad alta voce, che ha naturalmente innalzato i livelli di pressione del sangue, ma quando i proprietari sono stati osservati parlare con i loro gatti, la loro pressione sanguigna è rimasta costante.

Avere un gatto in casa diminuisce il rischio di malattie cardiache e attacchi di cuore:

Uno studio condotto dall'istituto Stroke dell'Università della Minnesota a Minneapolis ha dimostrato che coloro che non possiedono gatti hanno il 30-40% in più di probabilità di morire di infarto rispetto ai proprietari di gatti.

Avere un gatto in casa abbassa i livelli di trigliceridi e colesterolo:

I livelli elevati di trigliceridi e colesterolo contribuiscono alle malattie cardiache e sono sintomatici del diabete di tipo 2 nonché degli ictus, del fegato e delle malattie renali. Naturalmente, la riduzione di questi livelli porta ad una riduzione del rischio in queste malattie.

Avere un gatto in casa aumenta la socialità:

Vivere con un gatto fornisce una possibilità di conversazione naturale e può migliorare la capacità del proprietario di socializzare. Uno studio ha rivelato che le donne erano più attratte dagli uomini che possedevano gatti perché la proprietà dei gatti spesso suggerisce sensibilità e intelligenza.

Un gatto in casa fornisce compagnia:

Vivere con un gatto riduce il senso solitudine. Sebbene i gatti siano spesso noti per la loro indipendenza, il legame tra un gatto e il suo proprietario rafforza la compagnia. Uno studio svizzero condotto nel 2003 ha rivelato che possedere un gatto è come avere un partner romantico.

Avere un gatto in casa riduce l’impronta di carbonio:

Uno studio del 2009 ha rilevato che nel corso della sua vita, le risorse necessarie per nutrire un cane producono la stessa impronta di carbonio di quella di un Hummer. Nel frattempo, i gatti - che mangiano meno in generale e hanno maggiori probabilità di mangiare pesce rispetto ai prodotti a base di mais o di manzo - hanno solo una “carbon footprint” approssimativa di una Volkswagen Golf.