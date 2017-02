I primi figli sono più acuti e intelligenti dei secondi. Fratelli, studio choc



Fratelli maggiori più intelligenti e acuti dei minori, ma perché? Secondo gli studiosi questa dote deriva dal fatto che i fratelli maggiori ricevono più stimoli mentali nei loro primi anni di vita. Al punto che ottengono punteggi migliori nei test sul quoziente intellettivo già all'età di un anno.



I ricercatori di questo studio che pone la superiorità dei fratelli maggiori hanno esaminato, in collaborazione con l’università di Sydney, i dati relativi a 5mila bambini. A questi bimbi sono stati assegnati dei test in cui dovevano riconoscere e abbinare lettere, leggere singole parole e disegnare dei vocaboli ogni 2 anni fino ai 14 anni.



Gli studiosi hanno raccolto i dati tra figli primogeniti e fratelli minori e li hanno analizzati, mettendo i risultati in relazione al comportamento dei genitori. La 'scoperta' è che i primi figli avevano avuto più supporto nei compiti che implicavano pensiero e riflessione, raggiungendo migliori punteggi nei test. Le differenze nei test sono aumentate leggermente con l’età. Va detto che i bambini hanno ricevuto lo stesso livello di supporto emotivo, ma i genitori pare che abbiano trascorso meno tempo nel fare attività che stimolano il cervello con i figli più piccoli, come lettura, musica e attività manuali.



Non basta, Dopo la nascita del secondo figlio, i genitori tendono ad assumere comportamenti più rischiosi (ad esempio fumano di più). Cambi di stile che, secondo la coordinatrice dello studio, Ana Nuevo-Chiquero, possono aiutare a spiegare i risultati distinti ottenuti nell’educazione e il lavoro in età adulta. Studi fatti in precedenza hanno dimostrato che i fratelli maggiori hanno più successo e sono più ambiziosi. Una ricerca dell’università dell’Essex rilevato che all’interno di una famiglia, i primi figli hanno il 16% di possibilità in più di avere un’istruzione migliore.