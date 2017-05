i.Con Smart Condom, il preservativo intelligente che monitora le prestazioni

i.Con Smart Condom, il preservativo che monitora pene e performance

Con i.Con smart Condom la tecnologia si infila anche sotto le lenzuola! E si, perché chi desidera essere più consapevole delle proprie prestazioni sessuali oggi può fare affidamento su un piccolo oggetto high-tech prodotto dalla società British Condoms che così lo lancia sul commercio:

“Ti sei mai chiesto quante calorie stai bruciando durante il rapporto sessuale? Quante spinte? La velocità delle tue spinte? La durata delle prestazioni? La frequenza? Quante diverse posizioni hai utilizzato in una settimana, mese o anno? Ti sei mai chiesto se reggi il confronto rispetto ad altre persone provenienti da tutto il mondo? Benvenuti nel futuro della tecnologia indossabile nella camera da letto.”

i.Con Smart Condom: come funziona il preservativo intelligente

i.Con Smart Condom in realtà non è un preservativo ma un piccolo anello da indossare nei momenti intimi che, grazie al collegamento Bluetooth, comunica con l’app abbinata per registrare tutto sulla prestazione sessuale.

i.Con Smart Condom: cosa monitora

Ecco cosa i.Con Smart Condom è capace di monitorare

Circonferenza del pene

Temperatura cutanea

Numero, frequenza e durate delle spinte

Velocità media

Calorie bruciate

Posizioni usate durante il rapporto

Malattie sessualmente trasmissibili

i.Con Smart Condom: quanto costa e dove comprarlo

Compatibile con tutti i device iOS e Android, i.Con Smart Condom ha un’autonomia che varia dalle 6 alle 8 ore.

i.Con Smart Condom sarà acquistabile online al prezzo di £59.99, ovvero all’incirca 70 euro.

i.Con Smart Condom: contro la trasmissione delle malattie sessuali

Dichiara la British Condoms "i.Con potrà misurare le prestazioni sessuali degli uomini, ma anche individuare malattie sessualmente trasmissibili come candida e sifilide". Trasmettere informazioni mediche (via Bluetooth) ad un device elettronico è una funzione molto importante che potrà essere di grande supporto alla lotta contro la diffusione delle malattie sessuali