Ig Nobel 2019, Italia premiata per la pizza: "Fa bene al cuore"

Ogni anno la rivista Annals of Improbable Research e l'Università di Hardware assegnano un premio a quegli studi scientifici un po' particolari che fanno "ridere ma anche riflettere". Stiamo parlando degli Ig Nobel 2019, che in questa edizione si sono tinti anche di tricolore. Una ricerca italiana ha infatti ricevuto il premio per la Medicina per aver "aver fornito l'evidenza che la pizza può proteggere da malattie e morte, purché fatta e mangiata in Italia".

L'Ig Nobel 2019 per la Medicina è stato quello che ha inaugurato la cerimonia presso il Sanders Theatre dell'Università di Harvard, che ha aperto ufficialmente i battenti con un festoso lancio di aeroplanini di carta, ed è stato ritirato dal ricercatore Silvano Gallus dell'Istituto Mario Negri di Milano e l'Università di Maastricht. La consegna degli Ig Nobel 2019 è invece stata affidata a tre veri Nobel, ovvero Rich Roberts (Medicina 1993), Eric Maskin (Economia 2007) e Jerome Friedman (Fisica 1990).

Ig Nobel 2019: la pizza fa bene al cuore, previene l'infarto e può combattere anche alcuni tumori

“Una buona pizza racchiude tutte le virtù della dieta mediterranea”, ha spiegato Gallus ritirando l'Ig Nobel 2019 per la Medicina. Questo alimento tipico del nostro Paese pare abbia la proprietà di proteggere il cuore dall'infarto miocardico e di alcune forme di tumore. Gli ingredienti, però, devono essere quelli della tradizione e che compongono la dieta mediterranea. Le pizze esotiche e rivisitate non fanno bene alla salute quanto l'originale.

Ig Nobel 2019: premiati anche gli scarafaggi magnetici e le banconote che attirano i batteri

L'Ig Nobel 2019 per la Biologia è stato assegnato ad una ricerca che dimostrava come gli scarafaggi resi magnetici dopo morti si comportavano diversamente da quelli vivi. L'Ig Nobel 2019 per l'Economia è invece andato ad uno studio turco, olandese e tedesco che ha confrontato le banconote dei diversi Paesi per trovare quella che meglio veicola i batteri.

L'Ig Nobel 2019 per l'Ignegneria spetta una macchina per il cambio automatico dei pannolini nei neonati creata in Iran mentre Arabia Saudita e Singapore ottengono l'Ig Nobel 2019 per la Pace grazie ad una ricerca che ha misurato il livello di piacere di grattarsi quando si ha prurito. Curioso siparietto per i ricercatori che superavano il minuto canonico per illustrare le loro ricerche: una bambina è stata deputata a salire sul palco e interromperli dicendo: "Per favore fermati, mi sto annoiando".