Igiene personale, quando lavarsi per evitare infezioni: 8 momenti importanti

Igiene personale: gli 8 momenti in cui quando lavarsi secondo Royal Society for Public Health diventa ancora più importante per evitare batteri e infezioni - Salute e benessere

Una migliore igiene personale ha permesso all'umanità di ridurre la possibilità di infezioni da parte di batteri e microbi, oltre che ovviamente a migliorare il proprio aspetto esteriore. Le regole dell'igiene personale ormai sono note ma ci sono dei momenti nelle vita di tutti i giorni quando lavarsi diventa ancora più importante.

Igiene personale: molti sottovalutano la pulizia della casa - Salute e benessere

L'ultimo rapporto della Royal Society for Public Health, associazione che si occupa di salute pubblica nel Regno Unito, afferma che una persona su quattro non pone abbastanza importanza alla pulizia della casa. Per questo studio sono state intervistate 2mila persone, di cui il 23% ha dichiarato che l'igiene personale nei bambini è ancora più importante per evitare di esporli a germi pericolosi e sostenerli nel costruire il proprio sistema immunitario. "Questa è una credenza potenzialmente pericolosa - si legge nel report - che può portare all'esposizione a infezioni pericolose. Le persone dovrebbero concentrarsi sulla pulizia di aree specifiche in momenti determinati, anche se sembrano pulite, per evitare che i microbi 'cattivi' si diffondano".

Igiene personale: gli 8 momenti quando lavarsi è fondamentale - Salute e benessere

L'igiene personale è da tenere in massima considerazione quiando si prepara il cibo o si magia con le mani, dopo essere stati in bagno, dopo aver starnutito, dopo aver maneggiato strofinacci e spugne spochi, dopo essere stati in bagno, quando si porta fuori la spazzatura, quando si assistono familiari con infezioni o se si curano animali domestici. Questi sono i momenti quando lavarsi le mani secondo gli esperti. La pulizia della casa e delle superfici invece è importante soprattutto nella preparazione dei pasti o si maneggiano alimenti.