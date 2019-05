L'acqua va bevuta prima o dopo il caffè: la risposta definitiva della scienza

Il bicchierino d'acqua va bevuto prima o dopo il caffè?

Uno studio condotto dall’Università di Trieste ha dato risposta ad un interrogativo che tutti gli amanti del caffè si sono posti almeno una volta. Il bicchierino d’acqua va bevuto prima o dopo il caffè?

Ecco cosa dice la scienza.

Il bicchierino d’acqua si beve prima o dopo il caffè e perché?

Chi ordina un caffè al bar è ormai abituato a ricevere, oltre alla tazzina di caffè, anche un bicchierino d’acqua. C’è un motivo dietro a questa pratica. L’acqua serve per ripulire la lingua che consente di assaporare meglio i gusti degli alimenti che vengono ingeriti dopo, ma serve anche per ripulire le papille gustative da sapori che non piacciono. Ecco dunque la duplice funzione dell’acqua in base al momento in cui viene bevuta.

L’acqua va bevuta prima del caffè per assaporarne meglio l’aroma

Il bicchierino d’acqua e il caffè vengono serviti contemporaneamente, ma per gustare un buon caffè l’acqua va bevuta prima.

L’acqua infatti ripulisce il palato e prepara le papille gustative che riusciranno così ad apprezzare l’aroma del caffè. Bere l’acqua dopo il caffè non solo è inutile, ma anche controproducente: elimina infatti il sapore del caffè appena gustato.

Moreno Faina, direttore dell’Università di Trieste in cui è stato condotto lo studio sul caffè, ha spiegato: “L’uso del bicchierino d’acqua prima dell’espresso è fondamentale per uno dei nostri sensori principe, la lingua. Per ottenere il massimo apprezzamento sensoriale occorre rimuovere il più possibile i residui che ostruiscono le papille gustative”.

Faina ha poi aggiunto: “Se bere acqua prima del caffè dà una valorizzazione sensoriale, berla dopo significa vanificare immediatamente il gusto del caffè, attraverso un lavaggio delle papille gustative”.

Quando e perché bere l’acqua dopo il caffè

Ci sono due casi in cui bere l’acqua dopo il caffè può essere utile. Uno è quello in cui il caffè bevuto non sia di gradimento. Questo perché, come spiegato, l’acqua ripulisce le papille gustative eliminando i sapori gustati. L’altro motivo è stato spiegato dall’Università di Trieste.

“Alcuni prodotti possono avere delle astringenze perché realizzati con chicchi immaturi che creano una sensazione di secchezza delle fauci. In quei casi si sente la necessità di bere, ma è solo perché il prodotto ha un difetto e si genera un’astringenza che non dovrebbe esistere. Per un prodotto perfetto non c’è alcun bisogno d’acqua”.

Caffè servito con acqua frizzante o naturale?

Mentre bere l’acqua prima del caffè è una regola, berla naturale o frizzante è una questione di preferenze. La scienza dà però un consiglio spiegando la differenza. Le bollicine dell’acqua frizzante aiuterebbero a ripulire meglio il palato dai sapori e dagli aromi degli alimenti consumati. Il loro effetto però potrebbe essere troppo forte, andando ad anestetizzare leggermente le papille gustative.

Scegliendo l’acqua naturale, più delicata, si avrebbe invece un accompagnamento neutro alla degustazione del caffè.

Acqua prima del caffè fredda o a temperatura ambiente?

Alcune persone desiderano il caffè bollente, altre lo gradiscono meno caldo o freddo. Allo stesso modo c'è chi preferisce l'acqua fredda e chi la preferisce a temperatura ambiente. La temperatura dell’acqua non incide sulla degustazione del caffè, può dunque variare in base alle preferenze.