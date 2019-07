Il caffè al ginseng fa male? BENEFICI E CONTROINDICAZIONI. Quanto berne?

Il caffè al ginseng fa male? Benefici e controindicazioni. Tutto quello che c’è da sapere

Il caffè al ginseng rappresenta un’alternativa gustosa e piacevole al caffè classico. Sono in molti però a chiedersi se questa bevanda faccia bene o male. Ecco tutta la verità sul caffè al ginseng.

Il caffè al ginseng fa male? Ha potere energizzante ma presenta controindicazioni

Il caffè al ginseng viene consumato dalla maggior parte delle persone per il suo potere energizzante, ma spesso è scelto per il suo sapore piacevole e dolce in alternativa al caffè classico. Tuttavia l’assunzione di caffè al ginseng presenta alcune controindicazioni e non va consumato in quantità eccessive per i possibili effetti collaterali che derivano dalle bevande da cui viene ricavato.

Prima di vedere i benefici e le controindicazioni, ecco cos’è realmente il caffè al ginseng e cosa contiene.

Caffè al ginseng, cos’è: le tipologie di caffè al ginseng, bianco e rosso

Il ginseng, noto scientificamente come Panax, è la radice di una pianta perenne che cresce in Asia e in alcuni luoghi del Nord America. In base alla provenienza, si divide in due tipologie: ginseng rosso e ginseng bianco. Il primo proviene dai paesi asiatici e contiene una maggiore quantità di principio attivo. Il secondo proviene invece dall’America.

Caffè al ginseng, cosa contiene: caffè e zucchero sempre presenti, spesso anche la crema di latte. Ecco tutti gli ingredienti

Il caffè al ginseng contiene tre ingredienti base che non mancano mai, ai quali ne vengono aggiunti altri in base alle versioni. Caffè, zucchero ed estratto di ginseng (o l’aroma della pianta) sono sempre presenti. Spesso vengono poi aggiunti crema di latte, panna vegetale, aromi, grassi vegetali idrogenati, mono-e digliceridi degli acidi grassi, coloranti.

Il caffè al ginseng fa male? Ecco i PRO della bevanda-CAFFÈ AL GINSENG BENEFICI E PROPRIETÀ

Il caffè al ginseng vanta alcune proprietà dovute ai principali elementi che lo compongono: il caffè e l’estratto di ginseng. Uno dei principali motivi per cui molte persone scelgono il caffè al ginseng consiste nel suo potere energizzante e stimolante.

Ecco i tre principali benefici.

Caffè al ginseng: energizzante e stimolante

Grazie alla presenza di caffeina e ginseng, il caffè al ginseng dona energia e stimola il nostro organismo. Sono in molti ad assumerlo per essere più attivi ed aumentare la resistenza fisica.

Caffè al ginseng: favorisce la concentrazione e la capacità di memoria

Il caffè al ginseng favorisce anche la concentrazione. Rende più reattivi e lucidi, aumentando inoltre la memoria. Queste capacità sono favorite dall’azione stimolante e tonica delle sostanze contenute.

Caffè al ginseng: contiene meno caffeina rispetto al caffè classico

Un altro motivo per cui molte persone preferiscono consumare caffè al ginseng consiste nella minore quantità di caffeina contenuta rispetto al caffè classico. Il caffè al ginseng rappresenta dunque un’alternativa gustosa per chi vuole limitare l’assunzione di caffeina.

Le proprietà del caffè al ginseng non sono finite qui. La bevanda apporta infatti altri benefici: favorisce la circolazione sanguigna, rinforza il sistema immunitario ed è anche afrodisiaco.

Il caffè al ginseng fa male? CAFFÈ AL GINSENG CONTROINDICAZIONI

Il caffè al ginseng ha alcune controindicazioni, dovute alle sostanze che lo compongono. Gli effetti benefici della bevanda, dovuti alla presenza di caffeina e ginseng, vengono inoltre spesso offuscati dalla presenza di altri elementi che la compongono.

Ecco le controindicazioni del caffè al ginseng.

Le sostanze nervine che lo compongono possono creare ansia, nervosismo, insonnia, irritabilità, poi ancora mal di testa, tachicardia e persino dipendenza.

L’estratto di ginseng inoltre non è tollerato da tutti. La sostanza può, in alcuni casi, creare effetti collaterali sul sistema nervoso, andando anche a stimolare eccessivamente i soggetti più sensibili.

Il caffè al ginseng contiene inoltre zucchero, con tutte le conseguenze che ne derivano. Produce picchi insulinici e fa aumentare la pressione. Favorisce inoltre il rischio di diabete e può generare dipendenza.

Il caffè al ginseng fa male: ecco quando non va assunto

Il caffè al ginseng è sconsigliato alle donne in gravidanza, soprattutto nei primi tre mesi, alle donne in allattamento e alle persone che assumono farmaci. La bevanda può infatti interferire con alcuni medicinali, in particolare con gli antidepressivi e gli antinfiammatori.

Il caffè al ginseng fa male? Quanto berne per avere solo benefici. CAFFÈ AL GINSENG DOSI CONSIGLIATE

Secondo gli esperti è preferibile non consumare più di tre tazzine di caffè al ginseng al giorno. In questo modo si potrà beneficiare delle proprietà senza controindicazioni.