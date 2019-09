Il cibo come medicina. Esperti internazionali a confronto presso la Ebris

“Food as Medicine: Dietary Intervention in Disease Treatment”, il cibo come medicina è il tema del convegno internazionale che si terrà lunedì 9 settembre presso la Fondazione Ebris di Salerno. Una giornata di riflessione e di confronto tra esperti suddivisa in tre momenti e declinata con diversi approcci clinici: •asse cervello-intestino e potere terapeutico della nutrizione nella cura della schizofrenia, epilessia e autismo; • allergie alimentari; • malattie infiammatorie intestinali, incluse le malattie croniche intestinali (MICI), la celiachia, e la colite necrotizzante del neonato.

Ad aprire i lavori un dibattito su “Gut-Brain Axis: neuroinflammation (autismspectrumdisorder, schizophrenia, anxiety, depression, seizures, etc.)” moderato dal professore Palmiero Monteleone (Ordinario di Psichiatria presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di Salerno e Direttore dell’Unità Operativa di Psichiatria presso l’AOU “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno), e dal dottore Giulio Corrivetti (Direttore del Dipartimento di Salute Mentale della Asl Salerno) scelto per aprire i lavori.

Secondo topic, “Food Allergies: Multiple food allergies, emerging epidemics”. Moderatori: Ronald Kleinman, MD e Vincenzo Casolaro, MD

Terzo topic, “ChronicInflammatoryDiseases: IBD,celiacdisease, NEC”, moderato dal professore Alessio Fasano, MD e JonVanderhoof, MD.

Saranno presenti i ricercatori del Massachusetts General Hospital che hanno recentemente messo a punto un “mini intestino”, un organoide in grado di simulare le reazioni al glutine dell'epitelio intestinale dei pazienti affetti da celiachia. Lo studio è stato pubblicato su Scientific Report.