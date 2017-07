Il ciclo mestruale non cambia come funziona il cervello

Le mestruazione non cambiano come funziona il cervello

I cambiamenti ormonali durante il ciclo mestruale non hanno alcun impatto sugli aspetti della cognizione, lo dimostra uno studio

Tra i luoghi comuni c’è quello di considerare il periodo mestruale come un periodo nel quale le performance delle donne in termini di memoria sul lavoro, di capacità prestare attenzione e gestire più attività intellettive contemporaneamente sono limitate. Da questa idea diffusa prende luogo un nuovo studio inteso a determinare se i cambiamenti negli ormoni durante il ciclo mestruale cambino davvero e quanto il funzionamento del cervello.

Lo studio, pubblicato su Frontiers in Behavioral Neuroscience e condotto da Brigitte Leeners, aumentando la dimensione del campione (68 donne, un campione molto più grande del solito) e e seguendo le partecipanti in più cicli mestruali, ha rilevato le prove che chiarificano come le prestazioni del cervello non sono influenzate dal ciclo mestruale: le variazioni dei livelli di estrogeni, progesterone e testosterone durante il ciclo mestruale non hanno alcun impatto sulla memoria di lavoro, sulla dinamica cognitiva o sulla capacità di prestare attenzione a due cose contemporaneamente. Qualche eccezione può accadere, ma resta appunto un’eccezione e non una costante.

Il ciclo mestruale non altera le funzioni cognitive



Dichiara Leeners: "Come specialista della medicina riproduttiva e psicoterapeuta, affronto molte donne che hanno l'impressione che il ciclo mestruale influenza il loro benessere e le prestazioni cognitive. Tuttavia i cambiamenti ormonali legati al ciclo mestruale non mostrano alcuna associazione con le prestazioni cognitive. Anche se ci possono essere eccezioni individuali, le prestazioni cognitive delle donne non sono generalmente disturbate dai cambiamenti ormonali che si verificano con il ciclo mestruale"