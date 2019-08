Il forno a microonde fa male o no alla salute? La verità

Il forno a microonde fa male: la risposta al grande dubbio

Il forno a microonde è un elettrodomestico molto usato. È presente nella maggior parte delle case degli italiani ed è utilizzato per scongelare cibi congelati e per scaldare o cuocere in modo più veloce rispetto al metodo tradizionale della cottura sui fornelli.

Da quando è stato creato, in molti hanno sollevato dubbi in merito alla sua azione nociva sulla nostra salute.

Il forno a microonde fa male o no? Provoca danni alla salute?

Quante volte avete sentito parlare dei danni causati dalle radiazioni emesse dall’elettrodomestico? Sicuramente molte. Eppure negli ultimi anni, diversi studi hanno dimostrato che il microonde non fa così male alla salute.

Il forno a microonde fa male alla salute, la verità: le radiazioni non interagiscono con il DNA

Il forno a microonde scalda gli alimenti attraverso un’interazione tra le particelle di acqua e dei grassi che si trovano nel cibo ed i campi elettromagnetici che si formano per effetto delle radiazioni emesse dall’elettrodomestico. L’alimento si scalda prima dentro e poi fuori.

Recenti studi hanno dimostrato che il microonde non genera radiazioni maligne per la nostra salute. Le radiazioni emesse non interagiscono con il DNA.

Il forno a microonde fa male: le radiazioni emesse non vanno confuse con la radioattività che provoca tumori

Gli esperti spiegano che le radiazioni emesse dal microonde sono propagazioni di energia naturale. Non vanno confuse con la radioattività che è in grado di provocare mutazioni genetiche e causare tumori.

I cibi scaldati o cotti a microonde non sono radioattivi perché l’energia prodotta dalle radiazioni emesse dall’elettrodomestico è troppo bassa e non ionizzante. Solo le radiazioni ionizzanti interagiscono con il DNA.

Il forno a microonde fa male: non aumenta il rischio di cancro

Queste considerazioni portano a concludere che il microonde non comporta mutazioni nel DNA, di conseguenza non aumenta il rischio di cancro.

Il forno a microonde fa male: c’è il rischio di contrarre infezioni e intossicazioni, ecco perché

Eliminati i dubbi sulla possibilità di aumento del rischio di cancro, il forno a microonde ha però dei contro.

Le temperature raggiunte dal forno non sono tali da eliminare i batteri presenti negli alimenti non freschissimi, ossia quelli che sono in frigo da qualche giorno. Vi è dunque il rischio di contrarre infezioni ed intossicazioni. Gli alimenti non freschi dovrebbe essere cotti a temperature più alte proprio per questi motivi. La cottura tradizionale raggiunge tali temperature ed è dunque da preferire in questi casi.