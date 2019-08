Il riso fa ingrassare o dimagrire, fa bene alla dieta? RISO BENEFICI

Il riso fa ingrassare o dimagrire? Fa bene alla dieta? Ecco le proprietà del cereale più antico al mondo

Il riso è il cereale più antico e più conosciuto al mondo. Ha molteplici proprietà e dona notevoli effetti benefici al nostro corpo. È altamente digeribile, è naturalmente senza glutine e regolarizza la flora batterica intestinale. Non solo. Oltre a far bene alla salute, il riso fa bene alla linea. Ecco tutte le proprietà.

Il riso fa ingrassare più della pasta? Ecco la verità

Il riso contiene molto amido ed in cottura triplica il suo peso. Proprio per questo motivo, quando è cotto, risulta meno calorico rispetto alla pasta. Ha inoltre un potere saziante maggiore.

Il riso fa ingrassare o dimagrire: consumare più riso non fa ingrassare, ma bisogna stare attenti al diabete

Uno studio condotto dal Doshisha Women’s College of Liberal Arts di Tokyo ha dimostrato che chi consuma abitualmente riso non rischia l’obesità. Il riso, di qualsiasi tipo, dunque integrale, bianco o sotto forma di farina, non fa ingrassare. Tuttavia non bisogna esagerare perché quantità eccessive possono aumentare il rischio di diabete di tipo 2 e di sindrome metabolica.

Il riso fa bene alla salute: I BENEFICI

Ecco quali sono i benefici apportati dal riso alla nostra salute. Il riso è un alimento disintossicante e leggero. Contiene proteine prive di glutine e povere di tossine, ideali dunque per chi soffre di problemi renali o celiachia. Il riso classico ha un effetto astringenze, mentre quello integrale favorisce l’evacuazione intestinale.

Il riso contiene inoltre la lisina, un amminoacido che promuove la formazione di anticorpi, enzimi ed ormoni. Favorisce inoltre il benessere dei capelli e la fissazione del calcio nelle ossa.

Il riso ha inoltre un basso potenziale allergenico, regola la flora intestinale, è altamente digeribile, contiene acidi grassi essenziali, molto potassio e poco sodio.