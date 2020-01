Medicina

Martedì, 21 gennaio 2020 - 18:23:00 Il riso riscaldato fa male se non si seguono queste regole dopo la cottura Il riso riscaldato è pericoloso per la salute se non si presta attenzione dopo averlo cucinato. Ecco cosa fare per mangiarlo in sicurezza.

Il riso riscaldato fa male e può essere pericoloso se dopo la cottura non si seguono alcune regole Quando si cucina più riso del dovuto, lo si conserva per il pasto successivo. C’è anche chi lo prepara al mattino per portarlo al lavoro e consumarlo a pranzo o a cena. Mangiare riso riscaldato tuttavia può essere pericoloso per la salute. Per evitare danni bisogna seguire alcune regole dopo la cottura. Riso riscaldato pericoloso e tossico: contiene batteri che possono moltiplicarsi Il riso crudo può contenere un batterio che talvolta è responsabile di intossicazioni alimentari. Se, dopo averlo cucinato, viene lasciato a temperatura ambiente, più passa il tempo più i microrganismi tendono a moltiplicarsi. Questi batteri possono rilasciare tossine dannose per la salute. Proprio per questo il riso dovrebbe essere consumato subito dopo la cottura oppure messo in frigorifero. Ecco gli accorgimenti indispensabili per mangiarlo in sicurezza. Riso riscaldato fa male: come prepararlo per mangiarlo in sicurezza Sarebbe preferibile consumare il riso subito dopo averlo cucinato. Se questo non è possibile, ecco cosa fare per evitare il rischio di intossicazioni alimentari. Il riso cucinato che non viene mangiato subito deve: essere messo in frigorifero entro un’ora dalla cottura

mangiato massimo entro il giorno successivo

essere riscaldato non più di una volta

essere riscaldato ad alte temperature e non leggermente solo per intiepidirlo Durante la seconda cottura è consigliabile mescolare più volte il riso al fine di scaldarlo in modo uniforme. Intossicazione da riso riscaldato: i sintomi Se il riso è contaminato, alcuni sintomi iniziano a svilupparsi da una a 6 ore dall’ingestione. I segnali principali consistono in nausea, vomito, talvolta anche diarrea e coliche addominali. Queste ultime compaiono generalmente da 8 a 24 ore dal consumo del riso contaminato. I sintomi possono perdurare per 24 ore.