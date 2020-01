Il tè allunga la vita: quale e quanto berne per allontanare ictus e infarto

Tè benefici e controindicazioni: il tè fa bene e allontanerebbe il rischio di ictus e infarto. Ecco quale varietà scegliere e quanto assumerne - Salute e benessere

Il tè è una bevanda che molti ultizzano per rilassarsi e diffusissima in tutta Italia. Da secoli si pensa che l'infuso di foglie di questa pianta abbia poteri benefici e oggi anche la scienza sembra confermarlo. Il tè allunga la vita e può allontanare alcune malattie gravi se bevuto con moderazione. A dirlo è una ricerca dell'Accademia cinese di Scienze Mediche pubblicata sull'European Journal of Preventive Cardiology

I ricercatori cinesi hanno analizzato lo stato di salute di 100mila persone e hanno scoperto che a chi beve tè in media viene diagnosticata una malattia cardiovascolare aterosclerotica circa 1,41 anni dopo tutti gli altri. Questi soggetti hanno potuto inoltre vivere 1,26 anni in più rispetto a non beve tè o lo fa raramente. L'abitudine di assumere questa bevanda riduce del 56% il rischio di problemi al cuore e ictus e del 29% la possibilità di morire per tutte le altre cause.

Il tè verde in particolare riduce del 25% il rischio di malattie cardiache, ictus e morti rispetto alle altre varietà. I ricercatori cinesi ritengono che ciò sia dovuto alla elevata presenza di polifenoli, che proteggono il cuore da disturbi cone la dislipidemia e ipertensione.

Il tè fa bene e allunga la vita ma non bisogna abusarne. Gli esperti consigliano di limitarne l'assunzione a tre volte a settimana e in ogni caso di rivolgersi al proprio medico per avere consigli e indicazioni su cosa inserire nella propria dieta per migliorare la salute.