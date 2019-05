Pressione alta: il vino rosso è un rimedio efficace per abbassarla? La verità

Pressione alta: una molecola del vino rosso aiuta ad abbassarla

Da un recente studio è emerso che una nota molecola contenuta nel vino rosso, il resveratrolo, sarebbe in grado di contrastare l’ipertensione. I ricercatori la stanno analizzando per capire se è possibile utilizzarla in un eventuale trattamento anti-ipertensivo.

Ipertensione: come combatterla con il vino rosso

Secondo i ricercatori del King's College di Londra, la molecola presente nel vino, aiuterebbe ad abbassare la pressione alta. Gli esperti sono riusciti a capire il meccanismo di funzionamento del resveratrolo, in grado di dare questo importante beneficio.

Ipertensione: la molecola del vino rosso provoca un abbassamento della pressione

Il resveratrolo era noto per le sue proprietà antiossidanti. I ricercatori londinesi hanno ora scoperto un ulteriore effetto inaspettato. Con l’appoggio della British Heart Foundation hanno infatti rilevato che la molecola del vino interagisce con la proteina Pkg1a lungo la parete dei vasi sanguigni, aggiungendo ossigeno. Porta poi i vasi a rilassarsi e ad espandersi, provocando di conseguenza un calo della pressione.

Fino ad oggi lo studio è stato condotto in laboratorio. Gli esperti fanno sapere che serviranno altre ricerche per verificare se è possibile avere lo stesso effetto benefico anche sull’uomo.

Pressione alta: servirebbero 1000 bottiglie di vino rosso al giorno per abbassare la pressione, quindi il vino rosso non è la soluzione fai da te per combattere l’ipertensione.

Secondo i ricercatori londinesi servono enormi quantitativi di resveratrolo per abbassare la pressione alta. Non sarebbe sufficiente un solo bicchiere di vino rosso. Il quantitativo ideale corrisponderebbe a mille bottiglie al giorno.

Di conseguenza, il vino rosso non è un rimedio naturale contro la pressione alta da usare a casa.