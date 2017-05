Imola, uomo muore a 66 anni per meningite batterica. Al via la profilassi

Error processing SSI file



Imola, muore a 66 anni per meningite batterica

È morto per meningite batterica un uomo di 66 anni che da venerdì era ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell'Ospedale Santa Maria della Scaletta a causa di una febbre molto alta. A 24 ore dal ricovero l’uomo è deceduto.

Imola, uomo muore per meningite batterica fulminante: attivata la profilassi

Confermato in laboratorio che si trattava di un caso di meningite batterica da meningococco, il Dipartimento di Sanità pubblica dell'Ausl di Imola ha subito attivato l'indagine epidemiologica per individuare le persone che negli ultimi giorni erano state a contatto con la vittima facendo partire così per loro il trattamento di profilassi al quale è già stato sottoposto il team di medici che ha assistito il paziente.

Imola: uomo stroncato a 66 anni da una meningite fulminante. Non allarmarsi



Il direttore della UOC di Igiene e Sanità Pubblica dell'Ausl di Imola, dottor Gabriele Peroni, invita coloro che sono stati in contatto con l'uomo di 66 anni morto per meningite batterica a sottoporsi alla profilassi antibiotica in via precauzionale e rassicura:

“Non bisogna però allarmarsi, perché questo germe è normalmente presente nelle prime vie aeree di circa il 5-10% della popolazione e solo raramente provoca meningite o setticemia. Inoltre si tratta di un batterio molto sensibile all'azione dell'aria, della luce, a tutti i disinfettanti ed alle normali misure di pulizia; nell'ambiente esterno e quindi, al di fuori delle persone che lo ospitano, viene rapidamente distrutto".