“In caring hands”: così Korian promuove il concetto di benessere

Leader europeo nei servizi di assistenza e cura, il Gruppo Korian opera in Italia attraverso i marchi Segesta, Senior Service, Mosaico e Kinetika Sardegna per offrire servizi sanitari, socio-sanitari e alberghieri, personalizzati sulle singole esigenze e mirati a favorire il benessere a 360° della persona.

L’attenzione rivolta agli aspetti umani è alla base di “Positive care”, l’approccio ispirato dal metodo pedagogico di Maria Montessori e che, nell’ambito specifico, si è tradotto in un modello basato sull’empatia e il rispetto delle specifiche esigenze di ogni persona che beneficia delle cure degli oltre 50.000 professionisti (tra medici, infermieri, fisioterapisti e altre professionisti specializzati) che lavorano per il Gruppo Korian in Europa.

A guidarli è Sophie Boissard, CEO del Gruppo Korian, che abbiamo incontrato nel corso di “In caring hands”, progetto rivolto proprio alle risorse interne: “Lo scopo di questo lavoro sta nell’accertare che ogni nostro dipendente possa contare sui requisiti idonei per fornire a ogni nostro paziente il massimo livello di assistenza possibile, dalle competenze professionali alle risorse date dall’ambiente fisico”, ha spiegato.

“L’apporto delle persone è fondamentale, perché il nostro obiettivo è proporre un’offerta integrata per tutti gli anziani e le persone fragili. Siamo nati in Francia, ma ora siamo presenti in oltre 400 comunità locali in Europa. Puntiamo ad offrire un’assistenza diversificata, sia presso le cliniche che a domicilio. Il digitale e le altre risorse tecnologiche sono fondamentali per mettere in connessione queste risorse, allo scopo di rendere la vita più semplice sia per i nostri pazienti che per i loro cari”.

KORIAN, SOPHIE BOISSARD – CEO DEL GRUPPO KORIAN AD AFFARITALIANI.IT



KORIAN, SOPHIE BOISSARD – CEO DEL GRUPPO KORIAN AD AFFARITALIANI.IT

Il CEO di Korian Italia dallo scorso ottobre è Federico Guidoni, che tuttavia può già contare su una solida conoscenza del Gruppo, avendo in passato ricoperto il ruolo di CFO sia per Korian che per Segesta. Oltre ad avere bene chiari i fattori che hanno determinato il successo del Gruppo nel corso degli anni, Guidoni ha sottolineato la strada da percorrere per proseguire la crescita: “Accoglienza, iniziativa, responsabilità e trasparenza sono i nostri valori” – ha detto - “Insieme alla propensione allo sviluppo dei servizi, anche in relazione ai cambiamenti demografici che sta affrontando la nostra società”.

KORIAN, FEDERICO GUIDONI – CEO DI KORIAN ITALIA AD AFFARITALIANI.IT



KORIAN, FEDERICO GUIDONI – CEO DI KORIAN ITALIA AD AFFARITALIANI.IT

Il tema del cambiamento sociale è stato affrontato anche da Antonella Ferioli, responsabile del settore comunicazione e marketing. Nell’arco di due decenni, i mutamenti demografici si sono infatti riflessi in un’evoluzione dei servizi offerti da Korian, che ha sempre cercato di proporre le migliori soluzioni per i problemi dei pazienti e dei caregiver. La comunicazione ha quindi seguito l’evoluzione dell’azienda, passata da un modello nel quale l’offerta era “solo” quella della casa di riposo a un approccio ben più articolato, secondo una concezione più estesa di promozione del benessere in una società sempre più longeva e con diverse esigenze.

KORIAN, ANTONELLA FERIOLI – COMUNICAZIONE E MARKETING KORIAN ITALIA AD AFFARITALIANI.IT



KORIAN, ANTONELLA FERIOLI – COMUNICAZIONE E MARKETING KORIAN ITALIA AD AFFARITALIANI.IT

In questa evoluzione, Korian ha saputo prestare uguale attenzione sia alle esigenze dei propri pazienti (come propria mission), sia a quelle dei propri dipendenti, come ulteriore strumento per creare un ambiente di cura sempre più a misura di persona. Per questo motivo nel progetto “In caring hands” sono state incluse anche delle significative azioni riguardanti lo smartworking e la promozione di un miglior work/life balance.

KORIAN, MARCO CERVINI – DIRETTORE RISORSE UMANE KORIAN ITALIA AD AFFARITALIANI.IT