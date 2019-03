Indagine Eurodap: l'Italia è un Paese di santi, navigatori e.... ansiosi!

di Lorenzo Zacchetti

Un sondaggio online realizzato da Eurodap, Associazione Europea Disturbi da Attacchi di Panico, descrive l'Italia come un Paese che soffre di ansia e panico.

Hanno risposto al sondaggio oltre 700 persone, uomini e donne tra i 19 e i 60 anni, e dai risultati è emerso che il 79% ha avuto, durante l’ultimo mese, manifestazioni fisiche frequenti e intense di ansia; il 73% si percepisce come una persona molto apprensiva, che si preoccupa facilmente di piccole cose/situazioni; il 68% dichiara di avere non poco disagio a stare lontano da casa o da luoghi familiari, mentre il 91% trova molto spesso difficoltà nel rilassarsi.

“Questi dati descrivono uno scenario molto complesso e preoccupante e spesso sottovalutato soprattutto dai più giovani – afferma Paola Vinciguerra, Presidente Eurodap, autore insieme ad Isabel Fernandez, Presidente EMDR Italia e Europa del libro ‘Il panico ospite imprevisto - Diagnosi del disturbo e terapia EMDR’ (Mimesis)- Episodi di ansia non sono da minimizzare poiché, se ignorata, potrebbe generare a sua volta un attacco di panico. Tale esperienza viene spesso vissuta come un vero e proprio evento traumatico”.

“Per esempio potremmo essere in ansia per una possibile bocciatura ad un esame importante; per l’esito negativo di una gara a cui dobbiamo partecipare o assistere; per la risposta dopo un importante colloquio di lavoro riguardo una posizione aziendale - afferma Paola Vinciguerra, anche supervisore EMDR - In tutti questi casi è quasi impossibile non reagire con ansia e, se essa fosse troppo elevata e intollerabile, avere il desiderio che questa passi il più presto possibile. Se tale condizione si protraesse troppo a lungo sarebbe possibile il manifestarsi di un vero e proprio attacco di panico”.

“Inizialmente, quando l’ansia è ancora sostenibile, proviamo un lieve stato di apprensione assieme a sintomi fisici e psicologici multipli come, palpitazioni, leggera sudorazione e un iperfocalizzazione sulla situazione o l’oggetto in questione. L’aumento dell’adrenalina nel nostro sistema scatena tutta una serie di processi neurochimici tali da far aumentare il battito cardiaco, la circolazione sanguigna nel nostro corpo tale da predisporci poi ad un eventuale iperfocalizzazzione sulle sensazioni provate, scatenando così un comportamento d’urgenza di allontanamento dalla fonte di minaccia/pericolo”.

La Dottoressa Paola Vinciguerra fornisce anche alcune indicazioni pratiche per fronteggiare l'insorgere di una condizione di panico: “Imparare a respirare per rilassarsi: un respiro lento e profondo, dove si espande la cassa toracica e si apre il diaframma, prestando attenzione all’aria che entra e esce dai nostri polmoni. Essere presenti nel qui ed ora: un attacco di panico può durare molti minuti, ma può essere percepito da chi lo vive come fosse un’eternità. Cercare di tener presente anche durante un attacco di panico che esso ha una fine può essere utile per riacquisire la calma perduta. Saper spostare l’attenzione: l’eccesso di concentrazione verso ciò che si sta provando durante un attacco di panico fa si che tale esperienza sia vissuta come qualcosa di pericoloso. Saper spostare, invece, l’attenzione altrove verso elementi può permetterci di distanziarci dai sintomi fisici e dai pensieri catastrofici”.

Il disturbo di attacco di panico si manifesta generalmente tra i 15 ed i 35 anni, con una seconda punta d’insorgenza tra i 44 ed i 55 anni; diffuso in misura maggiore nella popolazione femminile, è in aumento tra gli uomini, soprattutto professionisti e manager. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, entro il 2020 sarà la seconda patologia più diffusa al mondo dopo i disturbi cardiovascolari.