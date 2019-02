INFARTO: bibite gassate senza zucchero, bere 2 lattine aumenta rischio infarto

Infarto: bere due lattine di bibite gassate al giorno può aumentare il rischio di sviluppare alcuni tipi di malattie nelle donne

Bere bibite gassate: rischio infarto ed ictus nelle donne che bevono bevande gassate

Bere due lattine di bevande gassate senza zucchero al giorno potrebbero aumentare di quasi un terzo il rischio di una donna di sviluppare un infarto o un ictus.

Lo rivela uno studio che ha coinvolto oltre 80mila donne esaminando, per la prima volta, il rischio di specifici tipi di ictus associato a donne anziane che bevono quotidianamente bevande dietetiche gassate.

Donne che bevono bibite gassate a rischio infarto ed ictus. Lo studio su donne e malattie cardiache

Le donne che hanno bevuto regolarmente queste bevande gassate senza zucchero hanno il 31% di probabilità in più di avere un ictus causato da un coagulo di sangue. Inoltre, le stesse donne hanno il 29% di probabilità in più di sviluppare malattie cardiache e il 16% di probabilità in più di morire, rispetto alle donne che raramente le bevevano.

Lo studio non ha specificato quali bevande bevevano le donne, quindi non si sanno quali particolari dolcificanti artificiali sono così dannosi per la salute, né perché lo siano.

I rischi sono risultati particolarmente alti per certe donne, in particolare in quelle con problemi di obesità già conclamata. Questo studio getta una luce poco rassicurante per tutte quelle donne che usano le bevande dietetiche come alternativa più salutare allo zucchero.

Bibite senza zucchero naturale, bere bibite gassate dietetiche in sovrappeso. Tutti i rischi per la salute

"Molte persone ben intenzionate, specialmente quelle in sovrappeso o obese, bevono bevande zuccherate a basso contenuto calorico per ridurre le calorie nella loro dieta", spiega Yasmin Mossavar-Rahmani dell'Albert Einstein College of Medicine nel Bronx, a New York, autore principale dello studio.

"La nostra ricerca e altri studi osservazionali hanno dimostrato che le bevande addolcite artificialmente potrebbero non essere innocue e che l'elevato consumo è associato a un più alto rischio di ictus e malattie cardiache"- ha aggiunto l’autore dello studio Mossavar-Rahmani .

Bibite gassate senza zucchero, bere bevande dietetiche ogni giorno provoca ictus. I risultati della ricerca

La ricerca, pubblicata sulla rivista Stroke, includeva i dati di 81.714 donne tra i 50 e i 79 anni d'età all'inizio dello studio condotto tra il 1993 e il 1998. I soggetti sono stati monitorati per una media di 12 anni. Nel corso della valutazione triennale, le donne hanno riferito con quale frequenza nei precedenti tre mesi avevano consumato bevande dietetiche.

I ricercatori hanno preso in considerazione vari fattori di rischio come età, pressione alta e fumo.

Ebbene, dai risultati è emerso che, tra le donne anziane, bere ogni giorno più bevande dietetiche è associato ad un aumento del rischio di ictus causato dall'ostruzione di un'arteria, in particolare piccole arterie.

L'analisi ha poi esaminato le donne senza storia di malattie cardiache e diabete, che sono i principali fattori di rischio per l'ictus. I rischi sono aumentati significativamente nelle donne obese o afroamericane.

Le donne afro-americane senza una precedente storia di malattie cardiache o diabete sono risultate quattro volte più a rischio di avere un ictus causato da coaguli. Per bevanda dietetica i ricercatori intendono una lattina da 355 ml, ma lo studio non considerava i singoli dolcificanti artificiali contenuti nelle bevande.