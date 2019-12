Influenza dicembre 2019: sintomi, durata, picco, contagio e cosa fare

Influenza dicembre 2019: sintomi, durata, picco, cosa fare

Sono già moltissime le persone colpite dai sintomi influenzali, ma il picco sarà raggiunto nella seconda metà di dicembre. I mesi di ottobre e novembre hanno registrato molti casi, ma ecco come si presenterà l’influenza a dicembre 2019.

Influenza dicembre 2019: come si presenta e come si trasmette.

Il Ministero della Salute definisce l’influenza come una malattia solitamente provocata da virus che, a loro volta, causano infezioni che possono riguardare generalmente naso, bocca e polmoni. Il contagio avviene in modo molto semplice, entrando in contatto con le goccioline di saliva o muco di una persona influenzata.

Le goccioline possono essere trasmesse semplicemente parlando a distanza ravvicinata o tramite uno starnuto oppure attraverso il contatto con superfici contaminate dal virus o con fluidi corporei.

Influenza dicembre 2019: sintomi

I sintomi dell’influenza di dicembre 2019 possono essere di varia intensità a seconda dello stato di salute della persona che entra in contatto con il virus e a seconda dell’aggressività dello stesso.

I sintomi principali sono:

tosse, mal di gola e raffreddore con tanto muco e naso chiuso

mal di testa

febbre dai 38° in su

brividi e mal di ossa

sonnolenza

nausea, vomito, diarrea

mancanza di appetito

malessere generale

congiuntivite

Alcuni di questi sintomi sono simili a quelli di altre malattie, come ad esempio la faringite. Per non confonderli, è bene sapere che si parla di influenza quando questi sintomi sono associati alla comparsa improvvisa di febbre dai 38° in su.

Influenza dicembre 2019: quanto dura la febbre

Quando si tratta di influenza, la febbre può durare dai 3 ai 4 giorni ed è accompagnata da brividi e sudorazione. In alcuni tipi di influenza ci sono anche picchi di febbre di durata inferiore.

Influenza dicembre 2019: periodo di incubazione

Solitamente la comparsa dei sintomi influenzali avviene dopo circa una settimana dal contagio. Il periodo di incubazione può comunque durare dai 3 ai 7 giorni.

Gli adulti influenzati sono contagiosi dai 3 ai 7 giorni, i bambini invece possono trasmettere il virus per una durata di tempo superiore.

Influenza dicembre 2019: durata negli adulti e nei bambini

L’influenza ha una durata diversa a seconda dell’età della persona colpita. Negli adulti dura circa 7 giorni, nei bambini circa 10. L’effettiva durata tuttavia può variare in base allo stato di salute della persona colpita e dall’aggressività del virus.

Influenza dicembre 2019: come evitarla.

Per prevenire l’influenza ed evitare di contagiare gli altri, esistono alcuni accorgimenti molto semplici da prendere. Ecco dunque alcuni consigli utili per prevenire l’influenza.