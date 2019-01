Influenza, dieta per migliorare il sistema immunitario. INFLUENZA NEWS

INFLUENZA DIETA, CIBI CONTRO RAFFREDDORE E INFLUENZA PER MIGLIORARE IL SISTEMA IMMUNITARIO | INFLUENZA NEWS

Influenza e difese immunitarie basse rimedi naturali: dalla salvia, al sambuco, alle zuppe di verdure con calcio: ecco cinque modi naturali per rafforzare il sistema immunitario in questa stagione influenzale

Questo è il periodo dell'anno in cui non puoi sfuggire alla tosse e al naso che cola. Esistono ci sono alcuni motivi per le persone sono più propense a contrarre un raffreddore in questo periodo dell'anno, come: andare al lavoro, dare un abbraccio all’amico malato o semplicemente dimenticare di lavarsi le mani prima di pranzo. Tuttavia il nostro sistema immunitario può essere potenziata in alcuni modi naturali.

INFLUENZA DIETA PER RAFFORZARE IL SITEMA IMMUNITARIO: ECCO GLI ALIMENTI CHE COMBATTONO IL RAFFREDDORE | INFLUENZA NEWS

Influenza dieta per migliorare il sistema immunitario, i cibi contro raffreddore e influenza: salvia e sambuco

La salvia ha proprietà antibatteriche e il sambuco botanico aiuta a rafforzare le vie respiratorie. Per secoli, i rimedi a base di erbe sono stati usati tradizionalmente per trattare una serie di condizioni e per aiutare a rafforzare il sistema immunitario.

La salvia in particolare è nota per le sue proprietà antibatteriche, gli effetti antiossidanti e le proprietà antinfiammatorie, tradizionalmente ritenute in grado di migliorare la memoria.

È anche noto che la salvia aiuta ad alleviare la congestione e problemi respiratori ed è spesso usata in rimedi casalinghi per aiutare i sintomi del raffreddore e dell'influenza.

Il sambuco botanico viene anche usato tradizionalmente per rinforzare le vie respiratorie, aiutare la febbre a scendere e per la salute della pelle.

Storicamente, i fiori di sambuco sono stati usati esternamente come un lavaggio, olio infuso, crema o pomata per la pelle arrossata, infiammata o pruriginosa e possono anche essere utilizzati localmente per trattare eruzioni cutanee, scottature e rosacea.

Una ricerca sugli effetti dello sciroppo di sambuco per il trattamento delle infezioni influenzali ha visto 60 pazienti di età compresa tra 18 e 54 anni affetti da sintomi influenzali per 48 ore o meno ricevere 15 ml di sambuco o sciroppo di placebo quattro volte al giorno per cinque giorni e registrato i loro sintomi. Lo studio ha rilevato che i sintomi sono stati alleviati in media quattro giorni prima nei soggetti che ricevevano estratto di bacche di sambuco rispetto al placebo.

Influenza dieta per migliorare il sistema immunitario, i cibi contro raffreddore e influenza: mangiare colorato

Alimenti dai colori vivaci come frutti di bosco, verdure a foglia verde scuro, pomodori, mais dolce, arance, patate dolci, barbabietola, anguria, melanzane e curcuma per citarne alcuni contengono vitamine e minerali essenziali per aiutare il sistema immunitario a combattere le infezioni. I pigmenti colorati negli alimenti sono spesso dove risiede la loro azione terapeutica.

I cibi colorati contengono anche fitonutrienti. Si tratta di sostanze chimiche naturali presenti nelle piante che possono aiutare a mantenere la funzione immunitaria e la ricerca suggerisce che potrebbero anche avere un ruolo nell'aiutare a prevenire malattie legate allo stile di vita come le malattie cardiache e persino il cancro.

Uno studio ha esaminato gli effetti dell'integrazione di estratti di frutta e verdura per un periodo di quattro settimane. L'integratore di frutta conteneva frutta secca di arance, mele, ananas, mirtilli e pesche e quella vegetale conteneva carote, prezzemolo, barbabietola, broccoli, cavoli, cavoli e spinaci. I risultati hanno mostrato che i fitonutrienti in questi integratori hanno migliorato i livelli di antiossidanti entro la prima settimana.

Influenza dieta per migliorare il sistema immunitario, i cibi contro raffreddore e influenza: Zuppe di verdure contenenti erbe e spezie

Non solo le zuppe sono benefiche per riscaldarti durante i mesi più freddi, ma sono un modo eccellente per aumentare l'apporto di nutrienti.

Riempire le tue zuppe con molte verdure nutrienti aumenterà anche il consumo di fitonutrienti, contribuendo a migliorare il sistema immunitario.

Per un potenziamento extra del sistema immunitario, aggiungi erbe e spezie come aglio, origano, zenzero e curcuma in quanto hanno proprietà antibatteriche e antivirali.

Queste erbe e spezie hanno anche proprietà termogeniche, il che significa che può aiutare ad aumentare il metabolismo, la circolazione e la combustione dei grassi.

Aggiungendo l'aglio per esempio, non solo si aggiungerà sapore ma verranno fornite anche proprietà antibatteriche per rafforzare il sistema immunitaria e tenere a bada quei raffreddori persistenti. Alcuni studi indicano anche che l'aglio può aumentare l'attività delle cellule natural killer (NK), che sono cellule immunitarie che sono coinvolte nel contenimento e nel controllo delle infezioni virali.

Influenza dieta per migliorare il sistema immunitario, i cibi contro raffreddore e influenza: succhi di frutta o verdura fresca

Succhi di frutta e verdura fresca aiuteranno anche ad aumentare l'assunzione di antiossidanti.

Le verdure a foglia contengono anche magnesio che aiuta il sistema nervoso e, a sua volta, porta a un sistema immunitario più sano.

L'ossido nitrico (NO), presente in spinaci e barbabietole, è una molecola che svolge un ruolo importante in molte funzioni del corpo come il flusso sanguigno, la respirazione mitocondriale e la funzione piastrinica (le piastrine sono minuscole cellule del sangue che aiutano il tuo corpo a formare coaguli per fermare il sanguinamento ei tuoi mitocondri sono le centrali elettriche nelle tue cellule dove è fatta l'energia). È stato suggerito che un aumento della produzione di ossido nitrico può migliorare l'apporto di ossigeno e di nutrienti ai muscoli attivi, migliorando la tolleranza all'esercizio fisico, migliorando così la salute del sistema immunitario.

Preparare un succo di carota, per esempio, è un ottimo modo per migliorare il sistema immunitario. Le carote sono ricche di beta carotene (un antiossidante) che viene convertito nel corpo in vitamina A, che può rafforzare le mucose e migliorare la salute del sistema respiratorio.Inoltre, la fibra trovata in frutta e verdura aiuterà anche la vostra salute dell'intestino e un intestino sano ha dimostrato di migliorare la funzione immunitaria.

Frutta e verdura sono ricchi di fibre e agiscono anche come prebiotici che sono come fertilizzanti per i batteri buoni nell'intestino, incoraggiandoli a crescere e proliferare - più batteri buoni hai nell'intestino, migliore è il tuo sistema immunitario.

Influenza dieta per migliorare il sistema immunitario, i cibi contro raffreddore e influenza: Vitamina A C e D

Le vitamine A, C e D e gli integratori alimentari che le contengono possono aiutare a mantenere forte il sistema immunitario cosa particolarmente utile durante i mesi invernali.

La vitamina A è necessaria per mantenere l'immunità ed è un micronutriente chiave necessario per combattere l'infezione, sostenendo l'integrità e le nostre mucose che fungono da barriere.

La vitamina C si trova negli agrumi, nei peperoni rossi e verdi e nelle verdure come i broccoli, la vitamina C fa bene al nostro sistema immunitario a dosi elevate. Pertanto, se ti trovi a dover acquisire la vitamina C dal cibo e vuoi ridurre i sintomi del raffreddore, può essere un'idea assumere degli integratori di vitamina C per ridurre la durata dei sintomi del raffreddore di uno a uno e mezzo giorni.Il fumo e lo stress possono esaurire i livelli di vitamina C, quindi se sei un fumatore o se i tuoi livelli di stress aumentano, aumenta i livelli di vitamina C con gli integratori.

Per quanto riguarda la vitamina D, soprattutto in questo periodo dell'anno, sappiamo che a volte il sole può passare giorni senza apparire tra le nuove e quando si tratta di sistema immunitario, è super importante. L'aggiunta di più vitamina D alla dieta potrebbe ridurre significativamente il rischio di raffreddori, influenza e altre infezioni respiratorie pericolose come la polmonite e la bronchite.