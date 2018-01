Influenza e infarto, influenza aumenta il rischio di infarti

Influenza e infarto: le conseguenze del virus influenzale su soggetti a rischio infarto

Uno studio canadese pubblicato dal New England Journal of Medicine ha indagato sulla correlazione esistente tra influenza e aumento del rischio di infarto. Sembrerebbe che la probabilità di avere un attacco di cuore, quando si è colpiti dal virus influenzale, aumenti fino a sei volte. Ma il contributo dato dagli esperti canadesi non si limita a questo dato, seppur già rilevante; in poche parole, alcune fasce d’età sarebbero più predisposte all’infarto rispetto ad altre e l’influenza potrebbe essere il fattore scatenante.

Conseguenze di influenza e attacchi di cuore. Lo studio su infarto e virus di influenza. Ecco la scoperta

Lo studio, che si è basato su casi confermati da test di laboratorio, ha rivelato che la popolazione anziana è sicuramente più a rischio infarto. Ma non solo. Un rischio maggiore hanno anche le persone colpite dal virus influenzale di tipo B e chi è al primo infarto.

Su un campione di oltre 20mila persone, i ricercatori dell'Institute for Clinical Evaluative Sciences di Toronto hanno individuato 332 pazienti che hanno avuto anche un attacco cardiaco nel periodo che va da un anno prima a un anno dopo la diagnosi. La maggior probabilità di attacco cardiaco è stata vista anche per altre malattie respiratorie, spiegano gli autori, ma in misura minore rispetto all'influenza.