Influenza intestinale 2019: sintomi, cosa mangiare, tutto sulla influenza News

L’influenza intestinale, o gastroenterite virale, è un'infezione intestinale caratterizzata da diarrea acquosa, crampi addominali, nausea o vomito e talvolta febbre.

Il modo più comune per sviluppare la gastroenterite virale - spesso chiamata influenza allo stomaco - è attraverso il contatto con una persona infetta o ingerendo cibo o acqua contaminati. Se sei sano, probabilmente guarirai senza complicazioni. Ma per i bambini, gli anziani e le persone con un sistema immunitario compromesso, l’influenza intestinale può essere mortale.

Non esiste un trattamento efficace per l’influenza allo stomaco, quindi la prevenzione è la chiave. Oltre a evitare che cibo e acqua possano essere contaminati, lavaggi manuali accurati e frequenti sono la miglior difesa.

INFLUENZA INTESTINALE: SINTOMI DELL'INFLUENZA ALLO STOMACO

Sebbene sia comunemente chiamata influenza allo stomaco, la gastroenterite virale non è propriamente un’influenza la quale colpisce solo il sistema respiratorio: naso, gola e polmoni. L’influenza intestinale, d'altra parte, attacca l'intestino, causando questi sintomi,

Influenza intestinale sintomi

Diarrea acquosa, solitamente non gonfiore - la diarrea sanguinolenta di solito significa che hai un'infezione diversa, più grave

Crampi addominali e dolore

Nausea, vomito o entrambi

Dolori muscolari occasionali o mal di testa

Febbre bassa

Influenza intestinale durata

A seconda della causa, i sintomi della gastroenterite virale possono comparire entro 1-3 giorni dopo l'infezione e possono variare da lievi a gravi. I sintomi di solito durano solo un giorno o due, ma a volte possono persistere fino a 10 giorni.

Poiché i sintomi sono simili, è facile confondere la diarrea virale con la diarrea causata da batteri, come il Clostridium difficile, la salmonella e l'escherichia coli, o parassiti, come la giardia.

Influenza intestinale, quando vedere un dottore

Se sei un adulto, contatta il tuo medico se:

Non sei in grado di trattenere i liquidi per 24 ore

Hai vomitato per più di due giorni

Stai vomitando sangue

Sei disidratato: i segni di disidratazione comprendono sete eccessiva, secchezza delle fauci, urine gialle profonde o poca o nessuna urina e grave debolezza, vertigini o stordimento.

Noti delsangue nei tuoi movimenti intestinali

Hai la febbre superiore 40 C

Influenza intestinale bambini

Rivolgiti al medico se tuo figlio:

Ha una febbre 38,9 C o superiore

Sembra letargico o molto irritabile

È a disagio o prova dolore

Ha una diarrea sanguinosa

Sembra disidratato – confronta se bevono e urinano nella norma

Chiama subito il dottore se il neonato

Ha vomito che dura più di alcune ore

Non ha avuto un pannolino bagnato in sei ore

Ha feci sanguinolente o diarrea grave

Ha una bocca secca o piange senza lacrime

È insolitamente assonnato, sonnolento o insensibile

INFLUENZA INTESTINALE: COSA MANGIARE IN CASO DI GASTROENTERITE VIRALE

Ecco cosa mangiare e bere e cosa no in caso di influenza allo stomaco

Influenza intestinale: bere molti liquidi

I liquidi sono di fondamentale importanza poiché stai perdendo liquidi corporei vitali attraverso sudorazione, vomito e diarrea. Se hai problemi a trattenere i liquidi, prova a fare piccoli sorsi a intervalli regolari o a masticare scaglie di ghiaccio. I migliori liquidi da bere sono:

liquidi chiari, come acqua e brodo

bevande sportive che possono aiutare con la sostituzione di elettroliti (questo dovrebbe essere riservato ai bambini più grandi e agli adulti)

alcuni tè, zenzero e menta piperita che possono aiutare a calmare lo stomaco e alleviare la nausea (evitare i tè ricchi di caffeina)

Influenza intestinale: cosa non bere

Molto probabilmente, non ne avrai voglia durante l'influenza dello stomaco, in ogni caso evita di bere:

bevande contenenti caffeina come caffè, tè nero forte e cioccolato, che possono influenzare anche il sonno in un momento in cui il riposo è cruciale

alcool, che funge da diuretico .

Tutte queste cose possono anche sconvolgere il tuo stomaco.

Influenza intestinale: la dieta BRAT

Mantenere il cibo giù può essere difficile con l'influenza dello stomaco. Non forzarti a mangiare se il semplice pensiero del cibo ti fa rabbrividire. Quando finalmente senti di poter ingerire qualcosa, è meglio iniziare in modo lento e semplice. La dieta Brat - banane, riso, purea di mele e pane tostato - può essere la tua migliore dieta quando si tratta di uno stomaco inquieto. Questi quattro alimenti sono facili da digerire, contengono carboidrati per darti energia e reintegrare i nutrienti:

Banane : le banane sono facili da digerire, possono sostituire il potassio che si perde dal vomito e dalla diarrea e rafforzano il rivestimento dello stomaco.

Riso : il riso bianco è facile da elaborare e fornisce energia dai carboidrati. Il riso integrale ha troppa fibra e può produrre gas in eccesso.

Purea di mele: Salsa di mele fornisce un impulso di energia a causa di carboidrati e zuccheri e contiene pectina, che può aiutare con la diarrea. È anche facile da digerire.

Pane tostato: evitare il pane integrale, poiché la fibra può essere difficile per l'apparato digerente. Il pane bianco è elaborato e più facile da digerire.

Influenza intestinale: cosa non mangiare

In generale in caso di influenza intestinale, evitare prodotti lattiero-caseari, fibrosi e qualsiasi cosa grassa o piccante.

Prodotti casesari : non tutti hanno problemi con il latte quando hanno l'influenza dello stomaco, ma potrebbero essere difficili da digerire e possono aggravare gas e diarrea.

Fibra: non hai bisogno della fibra in più se le tue viscere sono sciolte.

Grasso: evitare cibi grassi e salati come il bacon.

Spezie: stare lontano da piatti a base di pomodoro, curry e salse di peperoncino.

INFLUENZA INTESTINALE: CONTAGIO DEL VIRUS INTESTINALE

L'influenza allo stomaco è contagiosa? Sì! Di solito un virus provoca l'influenza dello stomaco. I sintomi compaiono da uno a tre giorni dopo l'esposizione, quindi sei contagioso prima di iniziare a sviluppare i sintomi.

E anche dopo aver recuperato dai sintomi, puoi rimanere contagioso per un massimo di due settimane. I bambini possono rimanere contagiosi per un periodo ancora più lungo.

Per ridurre il rischio di trasmetterlo ad altri, non andare al lavoro o a scuola con i sintomi. Se hai la febbre, aspetta fino a quando non è sparita per 24 ore prima di tornare alla tua routine.

INFLUENZA INTESTINALE: COME PREVENIRE L'INFLUENZA DELLO STOMACO

Se sai che l'influenza dello stomaco si sta diffondendo, prendi precauzioni extra. Evitare il contatto ravvicinato con le persone infette, se possibile, e lava spesso le mani.

Alcuni modi basilari per evitare il contagio dell'influenza allo stomaco (e la malattia in generale) includono il lavaggio delle mani regolarmente e il riposo in abbondanza. Ecco altri metodi di prevenzione: