Influenza: mezzi pubblici luogo di contagio di virus influenzali. Lo studio

INFLUENZA: VIAGGIO IN METROPOLITANA LEGATO ALLA DIFFUSIONE DI MALATTIE INFLUENZALI. L’INFLUENZA VIAGGIA SUL TRASPORTO PUBBLICO

Influenza , non è mai stato dimostrato che il trasporto pubblico contribuisca alla diffusione di infezioni aeree. Ora una nuova ricerca sul pendolarismo nella metropolitana di Londra ha dimostrato che esiste un legame.

Lo studio, pubblicato il 4 dicembre 2018 in Environmental Health , contribuirà a informare le misure per controllare la diffusione delle malattie infettive.

STUDIO: IL TRASPORTO PUBBLICO CONTRIBUISCE ALLA DIFFUSIONE DELLE INFEZIONI

Confrontando le informazioni sul percorso delle carte Oyster e i dati di Public Health England su malattie simil-influenzali, la dott.ssa Lara Goscé del Dipartimento di Ingegneria Civile dell'Università di Bristol e il dott. Anders Johansson del Dipartimento di Ingegneria di Bristol hanno scoperto tassi più elevati di infezioni aeree nei londinesi che affrontano viaggi più lunghi con la metro attraversando le stazioni più trafficati.

Il Dr Goscé ha spiegato: "I tassi più alti [di casi simili all'influenza] possono essere osservati nei quartieri serviti da un piccolo numero di linee sotterranee: i passeggeri che iniziano il loro viaggio in questi quartieri solitamente devono cambiare linea una o più volte in incroci affollati come King's Cross per raggiungere la loro destinazione finale. D'altra parte, tassi di influenza più bassi si trovano nei quartieri dove la popolazione non utilizza i trasporti pubblici come la principale forma di trasporto per andare al lavoro; o quartieri serviti da più linee sotterranee, che garantiscono viaggi più veloci con meno fermate e contatti con meno persone ".

Ad esempio, una scoperta ha evidenziato che i tassi di infezione influenzale nei residenti di Islington, che spesso cambiano linea a Kings Cross St. Pancreas, erano quasi tre volte superiori a quelli dei pendolari di Kensington, che per lo più prendono treni diretti.

INFLUENZA E TRASPORTO PUBBLICO: ANCHE I VIRUS VIAGGIANO SUI MEZZI PUBBLICI

Il team spera che le loro scoperte informeranno le politiche epidemiche del governo. Il Dr Goscé ha dichiarato: "I responsabili politici, in particolare, dovrebbero affrontare il ruolo potenzialmente svolto dal trasporto pubblico e dagli eventi affollati ed evitare di incoraggiare la presenza di tali ambienti durante le epidemie".

Guardando al futuro, il gruppo vuole tracciare una mappa più chiara della diffusione di infezioni influenzali in un ambiente metropolitano, e quindi progettare di combinare i dati sulle infezioni a livello individuale con gli studi esistenti delle famiglie e delle scuole.