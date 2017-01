Influenza, picco previsto a febbraio. Tutti i numeri sull'influenza

Influenza, i dati aggiornati dell' Istituto Superiore di Sanità

Quasi tre milioni di italiani a letto per l'influenza stagionale e circa 8milioni d'influenzati, come ogni anno, previsti per febbraio. 514mila nuovi casi nell'ultima settimana. Sono i dati aggiornati dell'Istituto Superiore di Sanità. Dopo il boom delle scorse settimane, l'epidemia sembra segnare il passo, e per la seconda settimana di fila il numero dei casi è in calo, malgrado la riapertura delle scuole.

Influenza, i casi fra adulti e bambini



L'incidenza questa settimana è pari a 8,47 casi per mille assistiti, ma è molto più altra tra i bambini dove è di 15,22 per mille, ma dove tuttavia "si e' registrato il maggior calo del numero dei casi d'influenza rispetto alla settimana precedente".

Per qualcuno, ma bisogna ancora aspettare per la certezza, il picco è stato già raggiunto e superato, in forte anticipo rispetto agli anni passati. Ma per altri arriverà a febbraio. Tra le regioni più colpite Piemonte, Emilia Romagna, Lazio, Campania e Sardegna.