Integratori alimentari e malanni di stagione: le proposte di Nutrilite

L’autunno inoltrato e il conseguente calo delle temperature mettono a dura prova il lavoro degli anticorpi, preziosi alleati che impediscono la proliferazione di batteri e l’indebolimento dell’organismo.

Il modo migliore e più efficace per rafforzare le difese immunitarie è adottare uno stile di vita sano, un’alimentazione equilibrata ed effettuare un regolare esercizio fisico.

Un supporto extra può derivare dall’ assunzione dei giusti integratori alimentari.

NUTRILITE, leader nel settore vitamine e integratori alimentari, suggerisce i suoi tre prodotti "must":

- Multivitaminico masticabile NUTRILITE: adatto per adulti e bambini, con all’interno il concentrato NUTRILITE di frutti tropicali, il Multivitaminico masticabile NUTRILITE fornisce beta-carotene, vitamine essenziali e importanti minerali tra cui Vitamina C, Ferro, Zinco, che contribuiscono al normale funzionamento del sistema immunitario, e Calcio e Vitamina D essenziali invece per ossa e denti.

- Vitamina B plus NUTRILITE: in un periodo particolarmente stressante come quello invernale, la Vitamina B è fondamentale per ridurre la stanchezza e il senso di affaticamento. Vitamina B Plus NUTRILITE è un integratore alimentare che garantisce un apporto ottimale di nutrienti di ogni Vitamina del gruppo B a supporto del normale metabolismo energetico e per ridurre il senso di fatica. La tecnologia a doppia azione associa le tecnologie di rilascio immediato e prolungato in un'unica compressa.

- Echinacea forte – NUTRILITE: ideale per rafforzare le difese dell’organismo soprattutto nella stagione invernale, non contiene coloranti, aromi e conservanti artificiali aggiunti.