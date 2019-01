Integratori alimentari migliori per la vista: ecco la vitamina per occhi NEWS

INTEGRATORI VITAMINICI CHE FANNO BENE ALLA VISTA: VITAMINA E | INTEGRATORI ALIMENTARI NEWS

I migliori integratori per occhi: controlli oculari regolari sono importanti per mantenere una visione normale, ma anche la dieta gioca un ruolo importante nel garantire che gli occhi rimangano sani. Una vitamina in particolare è raccomandata dagli esperti per tenere a bada i problemi alla vista.

La salute degli occhi può essere facilmente trascurata, ma non riuscire a prendersi cura di loro può aumentare il rischio di perdita della vista. Degenerazione maculare legata all'età, cataratta, fumo e consumo eccessivo di alcol possono avere un impatto negativo sugli occhi. Ma accanto ai normali esami della vista, ciò che si mangia può mantenere gli occhi sani. Una vitamina che fa bene agli occhi e che bisogna sempre assicurarsi di inserire all’interno della nostra dieta è la vitamina E.

INTEGRATORI PER OCCHI: VITAMINA E COSA SERVE | INTEGRATORI ALIMENTARI NEWS

La vitamina E è importante per aiutare a mantenere gli occhi sani, così come una pelle sana e un forte sistema immunitario. Con la dizione vitamina E si indica una famiglia di composti che ruotano intorno all’alfa-tocoferolo. La famiglia può essere divisa in due gruppi: i tocoferoli e i tocotrienoli. In totale abbiamo otto forme di Vitamina E, quattro tocoferoli (alfa, beta, gamma e delta) e quattro tocotrienoli (alfa, beta, gamma e delta).

La vitamina E è una vitamina liposolubile, il che significa che non devi prenderla tutti i giorni perché si conserva nel fegato fino al momento necessario.

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) raccomanda 11 mg per le donne e 13 mg per gli uomini al giorno.

Oltre a potenziare il sistema immunitario, gli studi hanno rilevato che gli integratori di vitamina E possono aiutare a migliorare il dolore mestruale, la salute delle unghie e i sintomi dell'eczema.

VITAMINA E ALIMENTI: I CIBI CHE CONTENGONO VITAMINA E | INTEGRATORI ALIMENTARI NEWS

Gli alimenti più ricchi di vitamina E sono:

Olio di germe di grano

Mandorle

Semi di girasole

Avocado

Mango

Kiwi

Evita di assumere un integratore di vitamina E se hai anemia da carenza di ferro, ipertiroidismo o stai prendendo farmaci anticoagulanti. In ogni caso, prima di aggiungere un qualsiasi integratore vitaminico alla dieta, consultare il proprio medico

INTEGRATORI PER OCCHI: ANCHE LA VITAMINA D FA BENE ALLA VISTA | INTEGRATORI ALIMENTARI NEWS

Alcune ricerche hanno dimostrato la capacità della vitamina D di aiutare a migliorare la visione e ridurre l'infiammazione della retina e aiutare a ridurre i sintomi dolorosi dell'occhio secco.

Molti di noi non assumono abbastanza vitamina D, soprattutto in inverno, quindi è fondamentale integrare una vitamina D3 di buona qualità una volta che l'estate è finita in una dose giornaliera di 10 mcg

Aggiunge anche zinco, omega-3 e luteina può essere utile alla vista