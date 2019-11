Integratori Italia e Avedisco, il mercato è in forte crescita, anche nel 2019

‘Il comparto degli Integratori alimentari è in forte crescita anche per il biennio 2018-19’ è quanto conferma l’analisi congiunta di Integratori Italia - Unione Italiana Food, l’associazione confindustriale del settore che ha elaborato i dati di New Line Ricerche di Mercato e di AVEDISCO.

Il mercato è dinamico e comprende i canali delle farmacie, parafarmacie e Grande Distribuzione Organizzata. Nel periodo esaminato, nei punti vendita l’aumento globale è stato superiore al 4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un valore complessivo di oltre 3,2 miliardi di euro.

La farmacia continua ad essere il canale distributivo di riferimento. Da sola rappresenta oltre l’80% del valore complessivo dell’intero comparto in termini assoluti e negli ultimi 6 anni è cresciuto mediamente di quasi il 7%.

Il secondo canale è la parafarmacia, con un valore stimato di circa 270 milioni di euro. Quasi il 70% tra venditori e consumatori sono donne.

ll pubblico femminile è maggiormente alla ricerca, rispetto a quello maschile, di uno stile di vita salutare.

Nel 2019 probiotici e sali minerali sono le categorie di integratori più vendute in farmacia e parafarmacia; nella GDO, invece, i sali minerali si confermano gli integratori più richiesti, mentre i probiotici si collocano in quarta posizione.

Sul tema abbiamo sentito Alessandro Colombo, vice-presidente di Integratori Italia.

“Premetto che l’uso degli Integratori deve essere sempre inserito in un contesto di uno stile di vita sano e una dieta varia e bilanciata; detto questo, a supporto dei dati di vendita che dimostrano un grande successo di questa categoria di prodotti nel nostro Paese (l’Italia è il primo mercato in Europa), vi sono oramai numerosissime evidenze scientifiche che dimostrano l’efficacia nell’utilizzare gli Integratori. Questo perché gli Integratori, a base di sostanze concentrate quali vitamine, minerali, probiotici, estratti vegetali e altre sostanze naturali, apportano elementi molto preziosi che aiutano il nostro organismo ad mantenere una funzionalità ottimale anche nelle diverse situazioni che la vita di oggi ci propone. A questo proposito abbiamo appena pubblicato una Review sulle ultime importanti evidenze scientifiche disponibili sugli Integratori, scaricabile gratuitamente al sito https://www.edizioniedra.it/Review_sullintegrazione_alimentare_.aspx) e sui principali store online’.

Secondo AVEDISCO, il settore integratori risulta in salute anche sul fronte della Vendita Diretta, un canale importante che in Italia rappresenta un valore stimato sui 470 milioni di euro. Le Aziende AVEDISCO che distribuiscono integratori alimentari sono complessivamente 18, per un totale di 200.000 Incaricati, e insieme producono un fatturato di 392 milioni di euro. Tra le categorie di integratori più venduti tramite la Vendita Diretta troviamo i multivitaminici, i prodotti all’ Aloe e gli integratori di Omega-3.

Si cerca sempre di più uno stile di vita salutare e prodotti innovativi e di qualità.

‘I dati fotografano lo scenario di un settore in crescita e fortemente dinamico-dichiara Alessandro Golinelli, Presidente di Integratori Italia- ma per proseguire e consolidare questo trend è importante che tutto il comparto sia sempre più consapevole e responsabile del proprio ruolo e per questo Integratori Italia in questi anni è stata in prima linea per migliorare e rafforzare la comunicazione sulla qualità e sul ruolo degli integratori, rivolgendosi non solo agli operatori del settore ma anche e soprattutto ai consumatori’.