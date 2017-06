Jet lag, il rimedio arriva da una proteina. Addio sindrome da fuso orario

Jet lag: proteina cura il sindrome da fuso orario

In viaggio senza jet lag. È questa la novità per chi compie viaggi a lungo raggio.

Addio alla difficoltà di prendere sonno, di digerire, al malessere e stanchezza dopo aver viaggiato per molte ore a bordo di un aereo. Addio dunque ai sintomi del jet lag, che tecnicamente è dovuto allo sbalzo dei ritmi circadiani causato al cambio di fuso orario quando si vola su lunghe tratte.

Lo rivela il Cell pubblicando uno studio condotto dal ricercatore Ronald Evans del Salk Institute for Biological Studies. Secondo lo studio è la proteina Rev-Erb alfa che regola il ritmo cardiaco, intervenendo dunque su questa proteina sarebbe possibile eliminare i sintomi da jet lag.

Jet lag: una proteina permetterà i viaggi a lunga percorrenza senza sindrome da fuso orario

Come riporta La Repubblica, spiega Massimiliano Corsi Romanelli, professore ordinario di Patologia Clinica all’Università degli Studi di Milano e direttore del laboratorio analisi dell’IRCCS Policlinico San Donato, che l’influenza di questa proteina sui ritmi circadiani era già nota da tempo, ma adesso si aggiunge una nuova informazione:

“La proteina Rev-Erb alfa, riporta Repubblica, agisce su tutti gli organi del sistema endocrino e metabolico, quindi su tutte le ghiandole su cui si basa il ritmo circadiano quando si cambia fuso orario anche lei subisce alterazioni”.

Il jet lag dunque non solo questione di sonno e melatonina, ma anche di metabolismo e movimento. La proteina Rev-Erb alfa infatti è in grado di attivare, o disattivare, la circolazione di geni e proteine che abbiamo in circolo di giorno e di notte che sono molto diversi tra loro, ed è il livello di questi geni e proteine in circolo che causerebbe il mal da fuso orario. Se si riuscisse dunque a gestire artificialmente la proteina Rev-Erb alfa si potrebbe dire addio al jet lag.