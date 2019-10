Bere aceto di mele a digiuno fa bene e fa dimagrire? ACETO DI MELE BENEFICI

Bere aceto di mele a digiuno fa bene? ACETO DI MELE BENEFICI

L’aceto di mele apporta notevoli benefici al nostro organismo. È antiossidante, aiuta ad eliminare le tossine, drena le cellule adipose. È anche antinfiammatorio e rappresenta un rimedio naturale utile contro le infezioni del cavo orale. Favorisce poi la digestione e secondo alcuni farebbe anche dimagrire. Ecco tutti i benefici dell’aceto di mele e la verità sulla sua azione dimagrante.

Aceto di mele: effetto depurativo, drenante, antiossidante-ACETO DI MELE BENEFICI

L’aceto di mele ha un efficace effetto depurativo. Aiuta il corpo ad eliminare le tossine in eccesso e favorisce il drenaggio delle cellule adipose. Grazie a questa funzione, riduce i gonfiori e consente un miglioramento della circolazione. Svolge inoltre un’azione antiossidante e alcalinizzante.

Aceto di mele, favorisce la digestione

L’aceto di mele favorisce la digestione e grazie alle fibre in esso contenute apporta benefici alla salute intestinale, migliorandola. Questo alimento consente inoltre la regolazione del pH organico. Aumentando poi la produzione di saliva ed enzimi facilità ancora di più la digestione.

Aceto di mele: effetto antinfiammatorio

L’aceto di mele ha un potente effetto antinfiammatorio che consente anche di ridurre i radicali liberi. La sua azione favorisce inoltre un’attenuazione delle infezioni del cavo orale. Bere aceto di mele dona anche benefici al sistema immunitario.

Bere aceto di mele fa dimagrire davvero?

L’aceto di mele contiene solo 20 kcal ogni 100 grammi di prodotto. È costituito dalla pectina, una fibra solubile. Essa è in grado di mantenere sotto controllo l’insulina e di evitare l’accumulo dei grassi di deposito. Una importante funzione della molecole è infatti quella di rallentare l’assorbimento degli zuccheri che si trovano nell’intestino. L’aceto di mele svolge inoltre un’azione drenante sulle cellule adipose e favorirebbe l’eliminazione dei liquidi che provocano la cellulite.

Se sono numerosi i siti che consigliano l’aceto di mele per dimagrire, ci sono molti esperti che invece negano un suo potere dimagrante. I nutrizionisti Giulia Vincenzo e Luigi Schiavo sostengono che l’aceto di mele non faccia dimagrire e che non sia un alimento in grado di far mangiare di meno e di facilitare la perdita di peso. Gli scienziati inoltre non ritengono che l’aceto di mele acceleri il metabolismo. Sostengono invece che sia in grado di favorire la digestione, facilitandola e accelerandola.

Per dimagrire davvero gli esperti consigliano di seguire una sana e bilanciata alimentazione, accompagnata da una costante attività fisica.

Come bere aceto di mele per ottenere i benefici

Molti siti consigliano di bere aceto di mele a digiuno la mattina per ottenere il massimo dei benefici. Tuttavia diversi esperti indicano di non berlo a stomaco vuoto e ne consigliano un uso moderato soprattutto a chi ha problemi cardiaci e cardiovascolari.

Una delle ricette più seguite per preparare la bevanda con aceto di mele è quella che prevede di diluire uno o due cucchiai di aceto di mele nell’acqua. Per rendere più dolce il sapore è possibile aggiungere un cucchiaino di miele.

Prima di assumere aceto di mele a digiuno è comunque opportuno chiedere consiglio al proprio medico di fiducia, soprattutto in presenza di patologie.