L’acqua frizzante fa male? Meglio bere acqua gassata o naturale? La verità

L’acqua frizzante fa male: le tipologie

Le differenze tra acqua gassata e naturale sono argomento di discussione da tantissimo tempo. L’acqua frizzante è un’acqua minerale ricca di anidride carbonica. A seconda del contenuto viene definita leggermente frizzante o frizzante. L’acqua frizzante è detta naturalmente frizzante o effervescente naturale quando l’anidride carbonica è presente originariamente. Si tratta dunque di acque che sgorgano così dalla sorgente. L'acqua gassata è invece detta frizzante artificiale quando l’anidride carbonica viene aggiunta successivamente mediante il processo di carbonazione.

L’acqua frizzante fa male: non è più dissetante rispetto a quella naturale

L’acqua frizzante è priva di zuccheri, coloranti e conservanti. Risulta piacevole al palato per moltissime persone grazie alla presenza delle bollicine. Per tutte queste ragioni è spesso scelta come bevanda alternativa. È anche considerata da molti più dissetante rispetto a quella naturale. Tuttavia la capacità di idratazione dell’acqua gassata è identica a quella dell’acqua naturale.

“Il maggior effetto dissetante che molte persone avvertono quando bevono acqua gasata è dovuto semplicemente al fatto che le bollicine che contiene stimolano i recettori del gusto presenti sul palato, donando pertanto una maggiore sensazione di freschezza in bocca, comunque temporanea” ha spiegato al Giornale del cibo la dottoressa Francesca Evangelisti, biologa nutrizionista.

L’acqua frizzante fa male se consumata a lungo

“Di per sé l’acqua frizzante non risulta particolarmente dannosa per la salute, ma il suo consumo, a lungo andare, può esercitare effetti negativi sul nostro organismo” ha spiegato la biologa. Ecco quali problemi potrebbe provocare.

L’acqua frizzante fa male: rovina lo smalto dei denti

L’acqua frizzante a lungo andare può rovinare lo smalto dei denti, a causa dell’anidride carbonica. È consigliabile dunque consumarla tramite una cannuccia, evitando così il contatto con i denti.

L’acqua gassata fa male: aumenta la ritenzione idrica

L’acqua frizzante contiene più minerali rispetto a quella naturale. Tuttavia si tratta di minerali inorganici e dunque non facilmente assimilabili dall’organismo. Tali sostanze possono inoltre causare ritenzione idrica. Bere acqua gassata è dunque sconsigliato ha chi soffre già di questo disturbo.

L’acqua gasata fa male: causa gonfiore e peggiora i problemi gastrici

L’acqua frizzante ha altri effetti negativi sul nostro organismo. Le bollicine in essa contenute possono provocare la dilatazione delle pareti gastriche, causando gonfiore addominale, meteorismo e aerofagia.

L’acqua gassata stimola inoltre la secrezione dei succhi gastrici, provocando disturbi in chi soffre di gastrite. Può inoltre peggiorare il reflusso gastro-esofageo e persino indurlo.

L’acqua frizzante fa male: a chi è sconsigliata

L’acqua frizzante è sconsigliata a chi soffre di problemi gastrici ed in particolare di reflusso gastro esofageo. È sconsigliata inoltre a chi soffre di ritenzione idrica e di pressione alta, perché i minerali in essa contenuti aumentano quelle problematiche. Dovrebbero inoltre evitarla le persone soggette a gonfiore addominale e aerofagia.

L’acqua frizzante fa male: ha anche però dei benefici per la salute

Bere saltuariamente acqua frizzante non fa male al nostro organismo. Provoca effetti negativi solo se consumata regolarmente. Alcuni studi hanno però rilevato vari effetti benefici apportati dall’acqua gassata.

Ecco quali sono.

L’acqua frizzante nelle diete favorisce il senso di riempimento

L’acqua gassata favorisce un senso di riempimento e sarebbe indicata nelle diete. Bere un bicchiere di acqua frizzante prima dei pasti può aiutare a mantenere la fame sotto controllo. A rilevarlo è Chris Carmichael, editorialista dell’Outside Magazine. Bisogna però ricordare che l’acqua gassata provoca gonfiore addominale.

Secondo uno studio condotto al Virginia Tech University, le persone che bevevano due bicchieri d’acqua prima dei pasti consumavano 90 calorie in meno rispetto a chi non li beveva. In 12 settimane, chi ha adottato questa pratica ha perso 5 chili.

L’acqua frizzante allevia l’indigestione

L’acqua frizzante può aiutare ad alleviare l’indigestione, ma non sono tutti dello stesso parere.

La biologa ha infatti spiegato che “non la favorisce in maniera significativa, in quanto la sensazione di digerire meglio dopo aver bevuto acqua frizzante dipende sostanzialmente dalla emissione dei gas in essa contenuti, tramite eruttazioni.”

L’acqua frizzante riduce il rischio di problemi cardiovascolari

Secondo alcuni studi, il contenuto di sodio maggiore dell’acqua frizzante può aiutare a ridurre il rischio di colesterolo e i problemi cardiovascolari.