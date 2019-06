L'appello di Diana Bracco e delle scienziate: "Ragazze, puntate sulla scienza"

“Ragazze, fate come loro: puntate sulla scienza": è questo l'appello che Diana Bracco, Presidente e Amministratore delegato del Gruppo Bracco, lancia attraverso una campagna stampa e la mostra "Una Vita da Scienziata", fino al 30 giugno allestita a Milano presso lo spazio espositivo del CDI - Centro Diagnostico Italiano, via Saint Bon, 20.

“Alle più giovani rivolgo un appello: non accettate mai il pregiudizio che vorrebbe le donne meno adatte alle professioni tecnico scientifiche, le cui competenze sono sempre più richieste dal mondo del lavoro”.

Questo l’accorato messaggio lanciato da Diana Bracco, imprenditrice innamorata della Ricerca e Presidente di Fondazione Bracco, insieme a tante brillanti scienziate italiane fotografate dal celebre Gerald Bruneau dalle pagine del nuovo 7 del Corriere della sera.

“Per dare un contributo concreto alla diffusione della cultura scientifica tra le donne e per far comprendere l’importanza dell’expertise femminile in settori come Science, Technology, Engineering and Mathematics, percepiti ancora come dominio maschile”, spiega Diana Bracco. "Abbiamo realizzato una mostra fotografica, che rende omaggio alla scienza al femminile. A una scienza praticata ad altissimi livelli, che non è per nulla ostica o noiosa bensì divertente e appassionante”.

"Intitolata Una Vita da Scienziata, la mostra presenta i volti e le competenze di alcune delle più grandi ricercatrici italiane le cui storie sono accumunate dalla tenacia, dal coraggio e da un insopprimibile desiderio di conoscenza. Matematiche, chimiche, farmacologhe, ingegnere, astrofisiche, biologhe, chirurghe, paleontologhe, informatiche sono le ambasciatrici del progetto donne contro gli stereotipi (www.100esperte.it) nato da un’idea dell’Osservatorio di Pavia e dell’Associazione Giulia e sviluppato da Fondazione Bracco grazie al supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione europea”.

Fino al 30 giugno 2019, Una Vita da Scienziata è allestita a Milano presso lo spazio espositivo del CDI - Centro Diagnostico Italiano, via Saint Bon, 20. Negli Stati Uniti la mostra fotografica di Fondazione Bracco è arrivata a Washington dove è stata allestita fino alla Festa della Repubblica, presso l’Ambasciata d’Italia, e poi girerà con diverse tappe di prestigio, da Philadelphia a Chicago, da Los Angeles a New York.

