L'insonnia non è solo un disturbo del sonno: nuovo studio su INSONNIA

Disturbi del sonno: cinque tipi di insonnia e fattori che la influenzano

Un nuovo studio ha individuato cinque diversi tipi di insonnia che potrebbero aiutare i medici a personalizzare trattamenti specifici in futuro, rendendoli più efficaci per ogni individuo con problemi nel ritmo del sonno.

Contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare, questi raggruppamenti non si basano in realtà sui tipici sintomi del sonno, come lo sono ad esempio la difficoltà a rimanere svegli o quella nel rimanere addormentati.

I cinque tipi di insonnia sono collegati ad altri fattori come stress, emozioni, tratti della personalità, umore e precedenti eventi della vita.

Lo dimostra una nuova ricerca su pubblicata su The Lancet Psychiatry che analizza i diversi tipi di disturbo dell'insonnia.

Insonnia cause e tipi: l'insonnia e i cinque diversi disturbi del sonno

Gli scienziati hanno rilevato come persone diverse con l’insonnia avevano caratteristiche cognitive diverse, tra cui livelli di ansia e sensibilità emotiva differenti. Lo studio ha anche mostrato che i partecipanti tendevano a conservare nel tempo il proprio tipo di insonnia.

"Anche se abbiamo sempre considerato l'insonnia come un disturbo, in realtà rappresenta cinque diversi disturbi", afferma il ricercatore Tessa Blanken dell'Istituto olandese di neuroscienze. "I meccanismi cerebrali sottostanti al disturbo dell’insonnia possono essere molto diversi. Per fare un esempio: i progressi nella comprensione della demenza sono arrivati quando ci siamo resi conto che esistono diversi tipi di questa malattia, per esempio l'Alzheimer, la demenza vascolare e la demenza frontale-temporale."

Insonnia e disturbi del sonno: i sintomi della mancanza di sonno, cause neurologiche e psicologiche

Lo studio ha raccolto circa 2.224 individui con sintomi di insonnia. A ciascuno di loro è stato chiesto di compilare questionari diversi sui tratti della propria. Gli individui di Tipo 1 hanno ottenuto punteggi elevati su tratti angoscianti come nevroticismo e sensazione di sonnolenza, mentre quelli dei gruppi di Tipo 2 e Tipo 3 hanno entrambi ottenuto punteggi più bassi per quanto riguarda i tratti dell’angoscia - sebbene gli individui di Tipo 2 fossero generalmente più positivi rispetto al Tipo 3.