La birra fa bene, aiuta a combattere la depressione: lo dice la scienza

La birra fa bene all'umore: due birre al giorno aiutano a combattere la depressione

Da un recente studio è emerso che la birra, bevanda amata in tutto il mondo, può aiutare a combattere la depressione. Per l’esattezza, il numero quotidiano ideale di birre da consumare per ottenere i benefici è due.

Birra, rimedio naturale contro la depressione: lo dice la scienza

Secondo la ricerca condotta dalla dottoressa Katalin Gemes, nell’Istituto Karolinska di Svezia, bere due birre al giorno migliorerebbe l’umore delle persone, aiutandole a stare meglio.

La scoperta è stata fatta al termine di uno studio durato dieci anni, che ha coinvolto 5000 persone. I risultati hanno rivelato che i partecipanti che avevano bevuto la birra, in quantità moderate, sono migliorati rispetto a chi non aveva bevuto neanche un bicchiere.

Bere la birra fa bene all’umore: la giusta quantità per allontanare la depressione

Sulla base dei risultati dello studio, le persone che non hanno bevuto la birra avrebbero il 70% di probabilità in più di soffrire di depressione. Nei partecipanti che hanno bevuto la birra è stato invece riscontrato solo il 5% di probabilità di essere colpiti da depressione.

Secondo lo studio, il numero ideale di birre per stare meglio sarebbe di 14 a settimana, cioè due al giorno.

Perché bere la birra aiuta a combattere la depressione

Bere la birra fa bene all’umore per due motivi. Chi beve birra lo fa di solito in compagnia. Trascorrere del tempo insieme agli amici è un’abitudine che giova molto al benessere psicofisico. “Partecipare agli incontri sociali può spiegare il motivo per cui il rischio di depressione è più basso”, ha spiegato la dottoressa Gemes.

Inoltre la birra favorisce la produzione, da parte dell’organismo, di sostanze chimiche, fra le quali la serotonina, che fanno bene all’umore.

Bere la birra fa bene, ma non bisogna eccedere

Lo studio rileva che 14 birre a settimana favorirebbero il buon umore. Tuttavia non bisogna superare i limiti. Quantità eccessive di alcool darebbero vita ad un effetto contrario e danneggerebbero la salute. Il rischio di depressione aumenterebbe fino all’80%.