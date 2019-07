La dieta di Naomi Campbell: “digiunare ogni tanto fa bene”, il segreto

La dieta di Naomi Campbell: il segreto del fisico perfetto

Naomi Campbell sfoggia un fisico invidiabile a 50 anni: è una delle più famose ed apprezzate top model internazionali. Tutti vorrebbero conoscere il suo segreto di bellezza e, proprio di recente, la Venere Nera potrebbe averlo rivelato, raccontando un dettaglio della sua dieta.

Naomi Campbell, la dieta si basa sul digiuno una o due volte a settimana: “Se non ho voglia di mangiare bevo dei succhi”

Durante un’intervista televisiva al Lorrain Show, alla domanda: “È vero che fai digiuno una volta a settimana?”, Naomi Campbell ha risposto: “Può essere più di un giorno!".

La top model ha dichiarato che segue le sue senzazioni per capire quando mangiare.

"Mangio quando mi sento di farlo, se voglio fare un giorno senza mangiare lo faccio, bevo acqua o succhi, dipende tutto da come mi sento” ha spiegato. “Quando fa caldo a volte non me la sento di mangiare e bevo dei succhi. Non è mai pianificato, potrebbe essere un giorno o anche due a settimana, dipende da quello che sento”, ha concluso Naomi.

Digiunare fa bene o male? Il digiuno può dare benefici al fisico e alla salute

Sono molti i siti che presentano il digiuno come una pratica che può avere effetti benefici, non solo per il fisico ma anche per la salute.

“Dopo 8 ore dall’inizio del digiuno, il corpo avrà esaurito le scorte di glucosio introdotte con l’ultimo pasto, e inizierà a produrlo utilizzando le scorte di glicogeno nel fegato”, scrive cure-naturali.it. “Proseguendo nel digiuno, il corpo utilizza, per produrre glucosio, le riserve di glicogeno depositate nei muscoli e successivamente quelle del tessuto adiposo, bruciando i grassi, per capirci”.

Il digiuno fa bene: disintossica l’organismo, diminuisce le infiammazioni e rallenta l’invecchiamento

Il digiuno può avere diverse effetti benefici per il nostro organismo. Su greenme.it si legge che digiunare aiuta a disintossicare l’organismo, diminuisce le infiammazioni, rafforza il sistema immunitario, rallenta l’invecchiamento e può essere utile anche per prevenire diabete, obesità e malattie cardiovascolari.

Per ottenere i benefici è però necessario idratare il corpo costantemente.