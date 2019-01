La vitamina D aiuta contro la depressione stagionale? Benefici della Vitamina

Vitamina D benefici: la vitamina D aiuta contro depressione e disordine affettivo stagionale?

Più Vitamina D per combattere la depressione stagionale. Complice l'inverno e le temperature gelide, questo periodo dell'anno è causa di quel disturbo dell’umore noto anche come disordine affettivo stagionale (SAD), depressione d'inverno, winter blues o depressione stagionale.

Vitamina D, proprietà e benefici contro i sintomi della depressione

Il metodo più efficace per combattere la depressione stagionale è l’assunzione di vitamina D, che la maggior parte delle persone ricava naturalmente dalla propria dieta e in particolare dalla luce solare. Proprio la luce del sole è la cosa che in inverno manca molto chiaramente.

Si ritiene che la vitamina D possa aiutare a gestire i sintomi della depressione i quali includono la mancanza di motivazione, i cambiamenti nel ritmo del sonno, l'aumento di irritabilità e la tristezza.

Vitamina D benefici contro la depressione: funziona davvero contro disordine affettivo stagionale e depressione?

Ma funziona davvero la vitamina D? Secondo gli esperti, non possiamo affermare definitivamente che lo faccia. "Il possibile ruolo della vitamina D sui sintomi della depressione è stato indagato in molti studi scientifici ma con risultati misti", ha detto Shari Harding, professore di infermieristica al Regis College nel Massachusetts.

Vitamina D proprietà: avere poca vitamina D nel corpo. Studio sugli effetti della carenza di Vitamina D

Uno studio molto piccolo pubblicato nel 1999 ha rilevato che la depressione stagionale può verificarsi quando il deposito di vitamina D nel corpo è basso. In base a questo studio, la vitamina potrebbe essere utile nel trattamento dei sintomi del disturbo, tuttavia sono necessarie ulteriori ricerche.

Avere la depressione può dipendere dalla carenza di Vitamina D? Uno studio americano

Uno studio del 2014 pubblicato sulla rivista Medical Hypotheses ha suggerito che una bassa riserva di vitamina D potrebbe contribuire allo sviluppo della depressione stagionale. Gli autori dello studio hanno affermato che la vitamina D può giocare un ruolo importante nella produzione di serotonina e dopamina, le "sostanze chimiche” responsabili della felicità nel nostro cervello che sono spesso basse quando qualcuno ha la depressione. Tuttavia, un altro studio pubblicato nel 2014 da ricercatori danesi ha scoperto che l’integrazione di vitamina D non migliora direttamente i sintomi del disordine affettivo stagionale o della depressione.

Bassi livelli di Vitamina D e depressione: i risultati degli studi

Una meta-analisi pubblicata nel 2018 ha anche dimostrato che esiste una correlazione tra livelli più bassi di vitamina D e depressione. Lo ha riferito la BBC ma questo non significa necessariamente che sia la causa principale della malattia depressiva.

Non bisogna sottovalutare che la depressione è una malattia complessa e che molti disturbi mentali di solito si sviluppano a causa dell'ambiente, delle circostanze, della fisiologia o di una combinazione di questi elementi.