Leopolda della Salute: MSD AH vince il Lean Healthcare e Lifescience Award

La multinazionale MSD Animal Health ha vinto il premio Lean Healthcare e Lifescience Award 2018 per le organizzazioni esempio di best practices sull’innovazione organizzativa in ottica ‘lean’. La premiazione si è svolta Venerdì 12 pomeriggio a Firenze nell’ambito della Leopolda della Salute.



Il premio si pone gli obiettivi di promuovere percorsi di cambiamento organizzativo finalizzati a garantire servizi innovativi e orientati alla massima soddisfazione dell’utenza e all’efficienza e sostenibilità di sistema, favorendo la diretta partecipazione di tutti i dipendenti delle aziende private e pubbliche che operano nei settori Healthcare e Life Sciences, nonché alla valorizzazione e centralità del personale all’interno di qualsiasi percorso di cambiamento e di innovazione, valorizzando il valore, le competenze e il ruolo.

MSD AH ha partecipato con un progetto sul lean marketing operativo. Il progetto pone il cliente al centro del business aziendale e oltre a snellire, in ottica lean, i processi interni, propone di ottimizzare le strategie organizzative con lo sviluppo delle competenze interne delle risorse. Il progetto risulta quindi un processo trasversale a tutta l’organizzazione capace di valorizzare le persone, ottimizzare i processi e porre un’attenzione particolare ai bisogni e alla soddisfazione del cliente.

MSD AH è stata selezionata anche grazie al concetto di One Health di cui ha parlato Paolo Sani, general manager dell’azienda durante il suo intervento, ovvero un concetto di salute a 360 gradi che passa dalla salute dell’uomo a quella dell’ambiente e degli animali e che pone le sue basi sulla prevenzione e la ricerca come pilastri sui quali costruire un futuro più sicuro per tutti.