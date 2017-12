Leucemia, nuovo farmaco anti leucemia solo per ricchi: il prezzo choc

Leucemia curabile: il super farmaco contro la leucemia linfoblastica

E’ già polemica sul prezzo del farmaco che potrebbe rivoluzionare l’andamento di una delle malattie linfatiche più diffuse al mondo. La cura per la leucemia non è una semplice pasticca, il Kymriah, infatti, è un trattamento di terapia genica. La terapia genica è la nuova promettente frontiera contro il cancro: un processo altamente complesso con il quale ai pazienti vengono prelevate cellule e, dopo averle geneticamente modificate a livello terapeutico, introdotte nuovamente nell'organismo.

Leucemia, il farmaco che funziona è solo per ricchi. Ecco perché

L’ultimo ritrovato nella lotta alla leucemia è un farmaco che viene prodotto da Novartis ad un prezzo davvero esorbitante: 400 mila euro. Un farmaco solo per ricchi, direbbe qualcuno.

Immediata è stata la reazione del presidente del Cda di Novartis Jörg Reinhardt alle tante polemiche suscitate dall’innovativa molecola contro la leucemia. "Le terapie standard, che costano 100.000 franchi all'anno, possono essere molto più care - ha sostenuto Reinhardt - mentre questo è un trattamento eseguito una sola volta".

Kymriah di Novartis: polemica sul prezzo del nuovo farmaco anti-leucemia

Kymriah potrebbe essere utilizzato per i pazienti che non rispondono positivamente alle cure standard. Novartis stima il numero dei pazienti, che potrebbero essere candidati alla terapia Kymriah, a circa 600 all'anno.

"L'importo è calcolato solo quando la terapia ha effetto". "I costi sanitari sopra la media in Svizzera non dipendono in primo luogo dai prezzi dei farmaci - ha detto Reinhardt - Si potranno abbattere quando non ci si concentrerà più solo sui medicinali, che rappresentano il 10% del totale", ma anche, ad esempio, su esami diagnostici inutili, "trattamenti eccessivi o sfruttamento delle apparecchiature tecniche"