Limone: benefici per la salute, usi domestici e cosmetici-LIMONE TUTTI GLI USI

Limone, benefici e usi molteplici per la salute, domestici e cosmetici

Il limone ha moltissime proprietà benefiche per la nostra salute e si presta a numerosi usi. Iniziare la mattina con un bicchiere di acqua tiepida e succo di limone è un ottimo rimedio naturale per depurarsi, disintossicarsi, drenare e anche dimagrire. Il frutto però è anche molto utile per la casa, in particolare per pulire e donare brillantezza. È un potente anti zanzare e si presta anche alla cosmesi fai da te. Con il limone è infatti possibile preparare impacchi, maschere e creme dall’azione tonificante, purificante e lisciante.

Ecco tutti gli usi del limone, per la salute, domestici e cosmetici.

Acqua e limone la mattina a digiuno: l’elisire di salute

Bere acqua e limone apporta numerosi benefici all’organismo. La bevanda ha una potente azione depurativa, elimina le scorie e le tossine in eccesso, rende la pelle più luminosa e tonica, favorisce la regolarità intestinale, riduce il gonfiore addominale, diminuisce le infiammazioni articolari, rinforza il sistema immunitario.

Acqua e limone: tutti i benefici per la salute

Assunto la mattina con acqua tiepida o utilizzato come condimento per i piatti, dai primi ai contorni, ecco tutti i benefici che è in grado di apportare il frutto alla nostra salute.

Antiossidante e anti età: contrasta i radicali liberi e previene l’invecchiamento

Depura e disintossica, favorendo l’eliminazione delle tossine

Difende dai batteri e aiuta ad eliminare i parassiti intestinali

Riequilibra l’acidità

Rinforza il sistema immunitario

Migliora la digestione

Combatte nausea, dissenteria e mal di testa

Aumenta l’assorbimento del Ferro, contrasta l’anemia

Fornisce supporto contro i calcoli, renali e biliari;

Previene i tumori

Anti stress

Energizzante

Limone, come usarlo in casa per pulire e per allontanare gli insetti-LIMONE USI DOMESTICI

Il frutto si presta a molteplici utilizzi. È ottimo come alimento ed è molto utile per le pulizie della casa.

Può infatti essere utilizzato per pulire rame e ottone, donando brillantezza. Elimina gli odori ed è un potente sgrassante. Elimina gli odori anche nella lavastoviglie. È ottimo anche per pulire teiere e caffettiere senza lasciare residui.

Il limone può essere utilizzato inoltre per allontanare gli insetti e come antitarme. In quest’ultimo caso è opportuno mettere delle bucce di limone dentro a sacchettini di stoffa e posizionarli all’interno dell’armadio.

Limone: benefici per pelle e capelli. Gli usi cosmetici

Il frutto giallo dal sapore intenso è un potente rimedio naturale contro numerosi inestetismi della pelle. Leviga, purifica, dona lucentezza e tonicità.