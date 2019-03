"Lo sport è salute": Vitaldent al fianco dell'edizione 2019 di Stramilano

Tra le realtà più importanti del settore odontoiatrico italiano, Vitaldent sarà sponsor ufficiale della corsa più amata dai runner per ribadire il suo supporto al connubio sport-salute

Mancano poche settimane all’evento sportivo più amato dai runner professionisti e amatoriali, la Stramilano 2019. Gli amanti della corsa possono iniziare il conto alla rovescia per l’iniziativa sportiva che l’anno scorso è stata in grado di coinvolgere più di 60.000 persone di ogni età: è infatti prevista per domenica 24 marzo la 48° edizione della Stramilano che segnerà, come ogni anno, l’arrivo della primavera nel capoluogo lombardo.



Il claim scelto quest’anno per la competizione sportiva recita: “Siete pronti al morso più buono dell’anno?” lanciando un richiamo alla medaglia in palio per i vincitori dei tre diversi tornei, Stramilano, Stramilanina e Stramilano Half Marathon. Con un claim come questo, la Stramilano non poteva non vedere in prima fila una realtà come quella di Vitaldent Italia, da sempre attenta al connubio tra salute e attività sportiva, con un occhio di riguardo per la cura dentale dei propri assistiti.

Il primo network odontoiatrico approdato in Europa da più di 25 anni, sarà infatti sponsor ufficiale di Stramilano 2019, una partecipazione che vuole sottolineare ancora una volta lo stretto legame tra sport e salute fisica, quest’ultima inevitabilmente correlata a quella orale.



Vitaldent ha deciso di rispondere all’interrogativo posto da Stramilano agli atleti che sfideranno i loro limiti domenica 24 marzo con il suo claim “Con noi mordere la medaglia sarà più facile. Scegli Vitaldent”. In quest’ottica è partita la campagna sui social network che incita gli atleti a farsi immortalare o a scattare un selfie mentre mordono l’agognata medaglia attraverso gli hashtag #mordilamedaglia e #sorridiescatta.



Tutto come sempre è finalizzato alla sensibilizzazione del pubblico nei confronti della cura e della prevenzione dentale. Un’iniziativa come Stramilano, che pone enfasi proprio sulla correlazione tra sport e salute fisica, rappresenta per Vitaldent un’occasione molto importante per diffondere l’importanza della salute orale come caposaldo per mantenere un buono stato di salute generale.

A questo riguardo, Vitaldent sarà presente durante tutta la settimana precedente la competizione sportiva, dal 16 al 24 marzo, al Centro Stramilano, cuore pulsante della manifestazione posizionato in Piazza del Duomo a Milano. Chiunque fosse interessato avrà la possibilità di chiedere informazioni relativamente ai servizi offerti dal network odontoiatrico, o più specificatamente ai Centri presenti in Lombardia, presso lo stand dedicato dove troverà professionisti Vitaldent pronti a rispondere a domande o curiosità poste dai cittadini. Inoltre, il network odontoiatrico sarà anche presente il giorno della competizione dove attenderà con il suo stand gli atleti arrivare vittoriosi al traguardo all’Arena Civica.